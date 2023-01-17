«Человек не останавливается даже после отбытия наказания». Почему мошенники снова начинают воровать?

Юлия Бешанова, ведущая : Если мошенника задержали, после отбытия наказания как часто возвращаются? Есть ли повторные случаи, когда возвращаются и продолжают заниматься тем же? Попадаются ли повторно на ту же удочку люди?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Что касается потерпевших, я вам скажу так, были у нас случаи, что потерпевшему в течение 5-6 часов приходил дважды или трижды курьер, то есть разговор продолжался, и потерпевший на протяжении всего этого разговора… Ее убеждали, что сумма недостаточная, и потерпевший дважды, трижды передавал деньги. Что касается лиц, совершивших мошенничество, то, как правило, лица, которые приобщаются к этому виду мошенничества, – это молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет. Когда они уже осознают, что совершили, то понятно, что они уже раскаиваются, понимая, что им грозит наказание, говорят, что мы больше не будем.

Что касается повторного совершения мошенничества, то, как правило, это другие мошенничества, которые совершаются в отношении знакомых, друзей под благовидным предлогом. Человек говорит, что для развития бизнеса ему нужны деньги. Таким путем он берет одну сумму, вторую, третью, после чего схема вскрывается, он осуждается. А после отбытия наказания человек ничего кроме этого не умеет, соответственно, находит иные способы и совершает…

Юлия Бешанова:

Слушайте, какая фантазия.