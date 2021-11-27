Запер маму и сестру в комнате и избивал их. Страшная история, в которой от рук родного сына умерла женщина

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.
Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».
В эту историю трудно поверить, а кому-то пришлось это пережить.
Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.
Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».
В эту историю трудно поверить, а кому-то пришлось это пережить.
Екатерина Наневич, старший следователь Центрального РОСК Минска:
В феврале 2021 года в моем производстве находилось уголовное дело, возбужденное в порядке ускоренного производства, по поводу нарушения сроков запрета въезда на территорию Республики Беларусь. Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации. Уголовное дело планировалось к окончанию в течение недели – двух. Для того, чтобы провести в полном объеме все следственные действия, мною было принято решение выбыть по адресу его жительства в Минске, где он проживал вместе со своими матерью и сестрой.
Увиденное повергло в шок. У сестры сломана шейка бедра, а мама, как оказалось, в этот же день умерла в больнице от рук сына. Он избивал родную мать и сестру, отобрал у них все средства связи и запирал в отдельной комнате.
Екатерина Наневич:
Соседка, которая обнаружила, что мать уже несколько дней лежит вся в крови, дочь – в связи с тем, что не могла самостоятельно передвигаться, он у них забрал все средства связи – не могла сообщить в скорую помощь, не могли вызвать милицию. Это сделала соседка. В дальнейшем скорая доставила в больницу, где через три дня она скончалась.
Выжившая сестра не нашла сил с нами пообщаться, женщина принимает антидепрессанты, лишь рассказала по телефону, что мама всегда выбирала тактику молчания. На вопросы врачей «откуда синяки?» всегда отвечала, что, мол, это она сама.
Истязания продолжались пять лет, сейчас 53-летнему мужчине вынесен приговор – 12 лет лишения свободы в условиях строгого режима. Но что это по сравнению с осознанием, что столько лет он зверски издевался над родной сестрой и мамой, что здоровье женщины, которая подарила ему жизнь, не выдержало. А судьба сестры спасена благодаря следователю.
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