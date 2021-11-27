Запер маму и сестру в комнате и избивал их. Страшная история, в которой от рук родного сына умерла женщина

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.

Екатерина Наневич, старший следователь Центрального РОСК Минска:

В феврале 2021 года в моем производстве находилось уголовное дело, возбужденное в порядке ускоренного производства, по поводу нарушения сроков запрета въезда на территорию Республики Беларусь. Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации. Уголовное дело планировалось к окончанию в течение недели – двух. Для того, чтобы провести в полном объеме все следственные действия, мною было принято решение выбыть по адресу его жительства в Минске, где он проживал вместе со своими матерью и сестрой.

Увиденное повергло в шок. У сестры сломана шейка бедра, а мама, как оказалось, в этот же день умерла в больнице от рук сына. Он избивал родную мать и сестру, отобрал у них все средства связи и запирал в отдельной комнате.

Екатерина Наневич:

Соседка, которая обнаружила, что мать уже несколько дней лежит вся в крови, дочь – в связи с тем, что не могла самостоятельно передвигаться, он у них забрал все средства связи – не могла сообщить в скорую помощь, не могли вызвать милицию. Это сделала соседка. В дальнейшем скорая доставила в больницу, где через три дня она скончалась.