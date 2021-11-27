«Должен быть тревожный чемоданчик». Почему обратиться в кризисную комнату порой единственный выход?

Что называется, на страже и днем, и ночью, при этом сохраняя спокойствие, когда на том конце провода слышен дрожащий голос.

Это место, что называется, спасение для многих жертв насилия. Ведь если семейная жизнь сопровождается скандалами, унижениями и побоями, нередко она заканчивается для одних тюрьмой, а для других – больницей, инвалидностью или даже кладбищем. Потому вовремя уйти и перестать молчать – выход. Первый шаг – позвонить, в центре работает круглосуточная линия.

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.

Ольга Воронько, психолог ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Мы ориентированы на оказание помощи пострадавшим от насилия в семье, не только женщинам, но еще и детям. В первую очередь спрашиваем, даже если к нам просто пришла клиентка: в безопасности ли вы сейчас? Звонят в разных ситуациях. Иногда звонят, говорят: «Меня муж избивает. Что мне делать?»

У нас есть городская кризисная комната, она работает круглые сутки и в выходные. Если, например, позвонила нам или даже в кризисную комнату... Эти номера не скрываются, скрыто только местонахождение, где находится, это очень важно. Это та база, та безопасность, которая важна для пострадавших. Предлагают заселение в комнату, понимая, что очень высокий риск повторного насилия.

Должен быть тревожный чемоданчик – документы и деньги на проезд, чтобы добраться до комнаты. Дальше – продукты первой необходимости, бытовые вещи там обеспечат, это все предусматривается. Эти комнаты оборудованы так, что можно даже с маленькими детьми, есть кроватки. Это как квартира, там несколько комнат.

Комнаты могут послужить убежищем и маме с ребенком, даже с грудным. Конечно, это временное решение. Но решение, за которым стоит очень смелый шаг. Шаг, который многие сделать не могут по разным причинам.

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