Сестра грозилась убить, а 5-летнюю девочку закрывали ночью в подвале. Три шокирующие истории домашнего насилия

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить. Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».

Кристина Сущеня, корреспондент:

Каждое четвертое женское самоубийство происходит на почве домашнего насилия. В Беларуси домашнее насилие в отношении женщин происходит в каждой третьей квартире. И уж очень странная фраза: бьет – значит любит, которая пошла еще с принятия христианства на Руси. Фраза, которой многие женщины пытаются объяснить поведение мужчин. Но ведь семейное насилие – это не только про недопустимые действия против лишь женщины. Впрочем, не буду забегать вперед.

Пришел где-то под вечер, начал вымогать деньги. Конфликт произошел. У него «маничка» все руками сбрасывать, все ногами пихать. Перевернул стул кухонный. Ругались, ругались. Ничего не помогает. Он тогда взял нож. «Хорошо, что тебя, – говорит, – еще к батарее не приковал». Он же ничего не помнит, он отрицает. А потом подтвердил, понимает, что он натворил. Сейчас прощения просит. Ну, куда уже? Говорят, что поздно не бывает. Так вот бывает. Пьяные скандалы родного сына стали невыносимы. Хотя в школе парень был хорошистом, поступил в училище на строителя, правда, так и не окончил. Один неверный шаг – вернее, неправильная компания – и смыслом жизни стал алкоголь. А эта ситуация из разряда «последняя капля». И непонятно, что было бы дальше, если не соседка, которая увидела нашу героиню, стоящую у окна, и поняла – нужна помощь.

Соседка шла с работы. И я говорю: «Аня, зайди в участковый пункт, приведи мне участкового». Она молодец, сразу пошла. Сотрудники эти быстро пришли. Они же не могли в дверь попасть. Они где-то час звонили, стучали. И скорая, и МЧС – вся техника приехала. Думали, что тут уже в квартире два трупа лежат, потому что никто не открывает. А он сел под дверь спиной и не открывает двери. А у меня на кухне ключик запасной от входной двери. Я уже путями, говорю: «Мне плохо, мне таблетку надо выпить». Надо мне подойти, ключик взять. Тогда он уже меня пропустил. Я зашла на кухню, взяла ключ, положила в карман. Потом опять подошла к окну, сбросила соседке ключик, чтобы она дала этим сотрудникам, чтобы они открыли двери. Только так удалось задержать… родного сына. Сейчас наша героиня вздохнула со спокойствием, живет вместе с младшим сыном и порой еще не верит, что дома нет пьяных выходок, никто не вымогает деньги на алкоголь.

Отцы и дети – извечный вопрос. Как у классика, конфликт поколений. Да, быть может. Но что порой происходит за закрытыми дверьми с виду идеальных домов. Вот и в этой истории – с виду обычный дом семейного типа в агрогородке Буденовка. Вот только стены его помнят совсем не семейную обстановку. История началась с анонимного сообщения в правоохранительные органы, мол, родители-воспитатели слишком жестоки с приемными детьми. И тут выяснилось, что уже как пять лет так называемые родители били детей ремнем, собачьим поводком, скакалкой, линейкой и крапивой. Заставляли стоять «в полтора», то есть опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами. А однажды пятилетнюю девочку закрыли ночью в подвале дома.

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области:

Следователи предъявили мужчине и женщине обвинения по статье 176 Уголовного кодекса Беларуси – жестокое обращение с подопечными, повлекшее существенное нарушение их прав и законных интересов. Кроме того, женщине предъявлено обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса – за незаконное лишение свободы, а также истязание заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимом положении. Сейчас мать заключена под стражу, отец остался с тремя родными детьми под подпиской о невыезде, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Дело передано в суд.

Дети и так с самых ранних лет остались без мамы и папы, благо, они сами есть друг и друга, братья и сестры – что ни на есть близкие люди. Хотя так выходит, увы, не всегда.

Вечером пришла домой, начала меня выгонять. Все началось с «уходи отсюда». С нецензурной бранью. В процессе конфликта берет нож и нападает на меня. Я испугалась. Я в детстве занималась спортом, толкнуть ногой когда-то учили. При нападении я просто толкнула ее ногой. Потом пришел ее друг, пообещал закатать меня под плитку. И здесь виной всему алкоголь. Так что в трехкомнатной квартире с сестрой стало тесно. Постоянные нетрезвые и нетихие посиделки с разными компаниями. Как итог – угрозы убить сестру, приезды милиции за ночь по несколько раз. И так по роковому кругу.

Я должна сдохнуть, она меня убьет. Или я ночью не проснусь, или она меня ночью словит. Когда все это из словесного переходит в действия, это уже страшно. За последний год ее наказали три раза административными штрафами, один раз была уголовная статья – за угрозы. И сейчас та же история с уголовной ответственностью.