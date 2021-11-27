«Я нелегальным образом нарастила себе волосы». Мастер рассказала, как открыла свою студию

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к создателю студии наращивания волос Елизавете Никитиной.

Елизавета Никитина – мастер по наращиванию волос. Создала свою личную студию в 20 лет. Влада Родовская:

Кто вы и как вы открыли свою студию в 20 лет?

Елизавета Никитина, создатель студии наращивания волос:

На втором курсе мы сидели с моим товарищем на паре и решили открыть зарплаты начинающих специалистов. В этот момент я поняла, что нужно что-то делать, потому что за эти деньги я работать не хочу. Влада Родовская:

Почему выбрали направление именно наращивания волос? Елизавета Никитина:

В 15 лет я увлеклась окрашиванием во всевозможные цвета – от зеленого до черного – и испортила волосы. Понимала, что нужно что-то с ними сделать, чтобы это выглядело хорошо и симпатично. Так в 15 лет я нелегальным образом нарастила себе волосы. И с этого момента у меня какая-то появилась нездоровая любовь к волосам. К 20 годам у меня получилось уже открыть собственную студию по наращиванию волос.

Влада Родовская:

Какие есть подводные камни и к чему нужно готовиться будущим мастерам? Елизавета Никитина:

На данный момент я бы посоветовала ограничиться не только курсами по специальности, но еще и углубленно взять тему предпринимательства, чтобы устояться именно как предприниматель, как бизнесвумен, бизнесмен – кто там захочет наращивать волосы. И сферу SMM, потому что это сейчас очень важно. И если ты не сделаешь себе хороший личный бренд, то никто к тебе не пойдет. Влада Родовская:

Насколько сложно открыть свое дело? Елизавета Никитина:

Не так сложно, как многие думают. Потому что достаточно иметь желание, мотивацию и целеустремленность, чтобы после первой неудачи не сложить руки. Ну и хорошо будет, если будет стартовый капитал.

Влада Родовская:

Кому следует прибегнуть к процедуре наращивания волос? Елизавета Никитина:

На мой взгляд, это очень универсальная процедура, которая хорошо бы подошла нашим славянским женщинам. Но коль мы говорим про обобщенное понятие, то это девушки, женщины с коротким сроком жизни волос, то есть волосы дорастают до определенной длинны, а впоследствии выпадают. Это девушки с выпаленными волосами, с неудачными окрашиваниями, с выходами из черного. Все, что каким-либо образом портит внешний вид волос. Ну и, в принципе, у славянских девушек волосы тонкие, не густые, не хватает объема, поэтому я бы советовала большинству.

Влада Родовская:

Какие есть ограничения для наращивания? Елизавета Никитина:

В первую очередь, здоровье, потому что могут быть алопеция, псориаз, различного вида дерматиты, а также если женщина находится в период беременности, кормления, гормональных сбоев – все то, что дает какие-либо плохие внешние характеристики кожного покрова, а также выпадение волос. Влада Родовская:

Что вам нравится в работе больше всего? Елизавета Никитина:

На данный момент мне нравится как предпринимателю, что ты можешь делегировать часть своих обязанностей на девочек, которые работают с тобой. Если раньше я была как действующий мастер, то сейчас я отвечаю за более глобальные какие-то проблемы и вопросы.