Бьёт мать и забирает у неё пенсию. Как рейды милиции помогают предотвратить страшное в семье?

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить. Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».

Кристина Сущеня, корреспондент:

Эта история из серии, что называется, удачного стечения обстоятельств, ведь многие жертвы по разным причинам выбирают тактику молчания. Но если уже единожды они попали в поле зрения спецслужб, то так называемые рейды выступают чуть ли не спасением.

Отправляемся в рейд. Это обыденная практика, потому как замалчивать конфликты, увы, у нас предпочитают больше, чем говорить об этом. А вот прийти без предупреждения и иногда застать врасплох – метод эффективный, а для кого-то, скорее, спасительный.

– Это было где-то месяца четыре назад, он меня хотел побить. В последнее время вообще ни капли не пьет.

– Вообще ни капли. Ну, видишь, хорошо.

– Потому что его предупредили, когда милиция приехала, говорит: еще один разок, и поедешь в ЛТП.

– А сколько вашему сыну лет?

– 31.

– Если что, вы знаете, обращайтесь.

И первый адрес с пометкой «исправлено». Сын издевался над отцом. И все, разумеется, под градусом. Сейчас работает и ни капли в рот. Идем дальше. А здесь даже по запаху, доносящемуся далеко за пределами инспектируемой квартиры, понятно, что не все так гладко.

Как вы тут живете? Ужасный запах, скорее вонь, оправдан: клопы, тараканы – вот друзья этой квартиры. Свет здесь давно отключили за неуплату – все это, конечно, хотелось бы забыть соседям как страшный сон, но не тут-то было.

Анна Альбертович:

Вроде бы приехали, потравили им два раза, но сейчас, на днях мы опять с мужем в диване нашли у себя клопов. Опять вызывать. Одна травка 100 рублей стоит.

– А кто здесь живет – женщина?

– Женщина и ее сын. Днем он начал бить ее и лезть к ней, забирает у нее пенсию.

Соседка Анна на девятом месяце беременности. Признается, что такие переживания и незваные гости в виде тараканов в ее квартире уж точно не то, о чем хотелось бы сейчас думать.

Но с другой стороны, и пожилую женщину тоже жаль, она инвалид, а сын, которого мы так и не застали дома, видимо, абсолютно халатно относится ко всему происходящему.