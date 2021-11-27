«Необходимо сделать это заранее». ГАИ напоминает о важности «переобуться» в зимние шины

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тянуть резину больше нельзя – «переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря.
По статистике «день жестянщика», именно так в народе называют всплеск аварий из-за резкого похолодания, наступает в середине ноября. И дело не только в резине. Зачастую водители просто не успевают перестроиться на зимний режим вождения, когда дистанцию нужно увеличивать, а скорость – снижать. Когда же переобуваться с лета на зиму, каждый водитель решает сам. Но такое право выбора действует только до 1 декабря. Потом в силу вступает требование закона.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В соответствии с требованиями законодательства, водители должны передвигаться на своих автомобилях, будучи «обутыми» в зимние шины именно в три зимних месяца – декабрь, январь и февраль. Однако, конечно, это не значит, что к 1 декабря должны все «переобуться», необходимо сделать это заранее. Однозначно это уже нужно делать, потому что температура часто колеблется около нуля, часто происходит обледенение проезжей части дороги. Но при таких условиях зимние шины однозначно на дороге ведут себя лучше, чем летние.
Что грозит водителям, которые не переобуются до 1 декабря? Читайте здесь.