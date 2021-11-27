«Необходимо сделать это заранее». ГАИ напоминает о важности «переобуться» в зимние шины

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.‎ Тянуть резину больше нельзя – «переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря.

По статистике «день жестянщика», именно так в народе называют всплеск аварий из-за резкого похолодания, наступает в середине ноября. И дело не только в резине. Зачастую водители просто не успевают перестроиться на зимний режим вождения, когда дистанцию нужно увеличивать, а скорость – снижать. Когда же переобуваться с лета на зиму, каждый водитель решает сам. Но такое право выбора действует только до 1 декабря. Потом в силу вступает требование закона.