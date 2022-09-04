Запасы – 500 миллионов тонн. Спросили у специалиста, как добывают белорусскую нефть и есть ли в этом смысл?

Новости Беларуси. Нефть и газ сегодня действительно в информационном топе. За стоимостью этих энергоресурсов не следит только ленивый. А что с белорусской нефтью? Какие работы ведутся по разведке новых месторождений, какой запас хранят белорусские недра и что с качеством нефти? Об этом и не только мы поговорили с представителем «Белоруснефти», ученым Анной Ерошенко в программе «Неделя» на СТВ. Где ищут белорусскую нефть?

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня мы поговорим о нефти. За последние 5 лет в нашей стране открыто 5 новых месторождений. Все в Хойникском районе. А где и в каких районах сейчас ведется разработка новых месторождений нашего черного золота?

Анна Ерошенко, начальник центра обработки, исследования и хранения керна БелНИПИнефть производственного объединения «Белоруснефть»:

Поиск и разведка ведутся в Гомельской области, это Хойникский, Лоевский и Брагинский районы. Ольга Коршун:

А сколько новых месторождений мы сейчас разрабатываем? Анна Ерошенко:

На сегодня открыто 94 нефтяных и газовых месторождений. Ольга Коршун:

Как мы проводим эту геологическую разведку, как мы ищем нефть? Я знаю, что в этом есть небольшие нюансы.

Анна Ерошенко:

Да, нюансы есть. На сегодня основными драйверами поисками являются поисково-разведочное бурение и сейсморазведочные работы. Используются новые технологии, которые и позволяют нам успешно осуществлять поиск нефти в самых, казалось бы, неожиданных районах, на которые раньше никто и не рассчитывал даже. Как выглядит нефть на самом деле?

Ольга Коршун:

А вы, я знаю, по керну тоже как-то ищите нефть. Расскажите, что этим находкам 360 миллионов лет! Хорошо сохранились. Анна Ерошенко:

Очень хорошо сохранились. Это нефтепродуктивные горные породы или порода-коллектор. Им действительно 360 миллионов лет. Это Верхний девон. На территории нашей страны было мелкое теплое море, в котором обитали растения, животные, рыбки, кораллы.

Ольга Коршун:

То есть 360 миллионов лет назад в Беларуси все-таки было море? Анна Ерошенко:

Да. Потом эти рыбки и кораллы умерли, окаменели и превратились в породы-коллекторы. Они бывают двух типов: карбонатные и терригенные. Карбонатные породы-коллекторы – это остатки водорослей или коралловых рифов. Перед вами окаменелый коралловый риф. В принципе, его дальний родственник счастливо обитает в Красном море. И, наверное, через 360 миллионов лет его ждет такая же учесть. Ольга Коршун:

И как кораллы связаны с нефтью в итоге?

Анна Ерошенко:

В эти пустоты иммигрировала нефть и там осталась. Поэтому это называется порода-коллектор или сборщик нефти, по-простому. Таким образом образовалась нефтяная ловушка. То есть в этих породах живет жидкая нефть, подвижная. Ольга Коршун:

То есть нефть в таком бытовом представлении, что она залегает в подводном озере, бьет ключом – это все миф? Она залегает в этих породах? Анна Ерошенко:

Да, нефть залегает в них. Так, у нас есть карбонатные и терригенные породы, а терригенные породы – это песчаники. Предки песчаных дельт, которые тоже окаменели и получились такие окаменевшие песчаники, в которые просочилась и осталась нефть. Какие нефтяные запасы в Беларуси? Ольга Коршун:

И как специалисты оценивают, какие у нас запасы нефти, что наши недра хранят в себе?

Анна Ерошенко:

На сегодня наши начальные геологические запасы составляют около 500 миллионов тонн, а остаточные извлекаемые – 50 миллионов тонн. Для нашей нефтегазоносной провинции это неплохой средний результат. Ольга Коршун:

Вы принесли уже нефть, которую мы успешно выкачали из этих коралльчиков, которые миллионы лет. Какая по качеству наша нефть белорусская?

Анна Ерошенко:

По качеству она в основном легкая. Около 60 % относятся к легкой нефти. Нефть совершенно разнообразная, они даже по цвету разные, потому что у них разное соотношение серы и у них разная плотность. Чем легче нефть, тем она светлее и тем меньше нужно затрат на ее переработку. И так 60 % у нас относится к легкой нефти, а все остальное – к средней. А всего лишь 5 % – это тяжелая битуминозная нефть. Ольга Коршун:

Вы приводили пример с Венесуэлой. Что там нефти много, но это очень затратная сфера. Анна Ерошенко:

Это довольно затратно и в плане добычи, и в плане переработки. «Сейчас эти цели вполне достижимы». Сколько нефти добывают в Беларуси?

Ольга Коршун:

С 2017 года идет наращивание уровня добычи нефти в нашей стране. В 2022-м планировали выйти на 1 миллион 800 тысяч тонн. Анна Ерошенко:

Сейчас эти цели вполне достижимы, потому что открываются все новые месторождения. И на сегодня то, что мы открываем, позволяет нам компенсировать на 100 % то, что мы добываем в год. Поэтому, конечно, мы выполним данный показатель на 100 %, и даже никаких сомнений в этом нет. Ольга Коршун:

А что касается такого международного сотрудничества в научной сфере, мы ведем с кем-то какие-то общие работы, разработки, обмениваемся опытом? Возможно, с российскими коллегами.

Анна Ерошенко:

Безусловно, наши специалисты обладают довольно высоким опытом и очень хорошо ценятся на международном рынке инжиниринговых услуг и, соответственно, в научной сфере. Мы сотрудничаем со Сколковским технопарком, также сотрудничаем с Академией наук Российской Федерации, куда входят различные институты. И также сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами различных компаний. Как ученые упрощают добычу белорусской нефти?