Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам

Прогнозы синоптиков сулят нам переменчивую погоду на неделе, однако кардинальных изменений в температурном режиме не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус».

Средний показатель по стране составит +16...+18 °C. Во вторник, 6 сентября, возможны незначительные осадки. В середине недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки также следует ожидать в четверг и пятницу, 8 и 9 сентября, однако уже к выходным погодные условия стабилизируются.