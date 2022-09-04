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Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам

04 сентября 2022 11:49
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Прогнозы синоптиков сулят нам переменчивую погоду на неделе, однако кардинальных изменений в температурном режиме не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Средний показатель по стране составит +16...+18 °C. Во вторник, 6 сентября, возможны незначительные осадки. В середине недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки также следует ожидать в четверг и пятницу, 8 и 9 сентября, однако уже к выходным погодные условия стабилизируются.  

В Москве +17°C, в Афинах +33°C. О погоде в Европе на неделю с 5 по 11 сентября читайте здесь.  

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-1

Будет преимущественно ясная погода, с переменной облачностью, но без осадков.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-4

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-6

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-8

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-10

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-12

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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