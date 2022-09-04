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Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором

04 сентября 2022 15:45
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Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-1

Никита Рачиловский, СТВ:  
Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Вопросы развития агропромышленного комплекса в Беларуси всегда находятся на особом контроле. Наш Президент по-хозяйски всегда лично контролирует эту сферу и спрашивает с нее сполна, ведь она неразрывно связана продовольственной безопасностью.  

И именно на эту темы мы сегодня поговорим с членом Совета Республики, директором открытого акционерного общества «Парохонское» Пинского района Брестской области Владимиром Хроленко.  

Об уборочной кампании-2022  

Никита Рачиловский:  
Вы являетесь руководителем сельскохозяйственного предприятия «Парохонское», одного из самых крупных аграрных хозяйств в стране. Как вам удается совмещать деятельность сенатора с руководством предприятия?  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-4

Владимир Хроленко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:  
Я вам хочу сказать, что есть коллектив, который создавался не один год. Поэтому в отсутствие руководителя они работают по принципу: без руководителя еще лучше. И современные методы связи позволяют вести диалог из любой точки Беларуси. Поэтому хозяйство управляется, управляемо. Когда нужно мое вмешательство, тогда уже включаюсь я. В принципе, главный специалист у нас работает уже не один год, он знает свое дело, поэтому надежный тыл.   

Никита Рачиловский:  
По итогам уборочной кампании ваши хлеборобы собрали рекордный урожай – 22 тысячи тонн зерна. Как вам удалось достичь такого высокого результата?  

Владимир Хроленко:  
Это результат технологий, которые мы в этом году применили, и, наверное, с божьей помощью, потому что на наших торфяниках, песках такой урожай впервые за многие годы. Радует, что мы эти годы закупали по 5-6 тысяч тонн зерна и за пределами страны, и внутри нее. Поэтому этот урожай поможет содержать наши поголовья на достойном уровне и иметь нормальные показатели. Основные виды продукции – молоко и мясо. Все это проходит через животных. Естественно, это дает определенную прибыль, которую используем для дальнейшего развития.  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-7

Никита Рачиловский:  
Какие раньше были показатели?  

Владимир Хроленко:  
Минимальные показатели – 15 тысяч тонн, максимальные, если не считать этот год, – 18 тысяч. Но за эти годы очень сильно изменилась и погода в нашем регионе. Все больше засух. Поэтому у нас серьезные вопросы по мелиорации проведены в хозяйстве. Мы имеем даже практически свое ПМК, чтобы поддерживать это в нормальном состоянии. Это тоже дало определенный результат. Мы, в отличие от некоторых, всегда были с водой в каналах, в системе. Это тоже повлияло на урожай.  

Никита Рачиловский:  
Сохранится ли такой уровень урожая?  

Владимир Хроленко:  
Раз уж мы этого достигли, то наша гордость не позволит снизить. Поэтому в этом году определены мероприятия, немножко изменена структура зерновых, зернобобовых. Я думаю, совесть не позволит спрыгнуть ниже.  

Никита Рачиловский:  
Может быть, какие-то еще достижения были за эту уборочную кампанию достигнуты вашим предприятием?  

Владимир Хроленко:  
Мы в этом году ввели комплекс по производству белковых гранул. Практически за это лето 2,5 тысячи тонн заготовили старого, забытого, советские времена. Но этот корм позволяет животным сохранить свое здоровье, повысить продуктивность. Я к этому шел на своем предприятии несколько лет. По итогам этого года заключили договор на поставку еще одного такого агрегата, чтобы при любых катаклизмах природы мы не нуждались в закупке зерна. А зерно сейчас на вес золота.  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-10

Никита Рачиловский:  
После «Белагро-2022» смогли ли вы что-то новое принять для своего производства?  

Владимир Хроленко:  
Если говорить прямо, то на наших мехдворах аналогичную выставку можно проводить участия кого-либо, потому что за последние годы наш потенциал очень серьезно увеличен. И белорусская техника, и импортная техника. Единственное, что мне импонировало, – это российская техника для внесения жидких комплексных удобрений. Мы сейчас ищем поставщиков, чтобы это приобрести.  

Никита Рачиловский:  
Ваше сельскохозяйственное предприятие занимает лидирующие позиции в стране. Не могли бы вы поделиться актуальными цифрами, на каких позициях вы сегодня находитесь?  

Владимир Хроленко:  
По валу молока мы где-то в пятерке лидеров по стране. По производству говядины мы лидируем в Республике Беларусь, мы производим около 7 тысяч тонн. По удою – 8 тысяч. Это средний результат по республике, но он нам позволяет иметь нормальную экономику. Молоко рентабельное, мясо тоже. Поэтому есть возможность двигать вперед производство.  

Есть ли молодежь в селе и что ее там удерживает?  

Никита Рачиловский:  
Исходя из вашего большого опыта в аграрной сфере, какой бы вы дали совет молодым, которые работают в этом направлении, пытаются построить себе жизненный путь? Что самое главное?  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-13

Владимир Хроленко:  
Самое дорогое для любого человека, особенно для сельского, – это время. Не надо откладывать на завтра. То, что можно сделать сегодня, нужно делать. Второе жизненное кредо – ставь перед собой задачи, которые кажутся невыполнимыми, через некоторое время поймешь, что они элементарны. И решение приходит, и результат есть.  

Никита Рачиловский:  
Какова доля молодых сотрудников на вашем предприятии?  

Владимир Хроленко:  
Процентов 80. Я беру очень много специалистов. Некоторые хотят всего и сразу. Так не получается в жизни. А некоторые приходят, остаются, заводят семью, строят дома именно в Парохонске. За этот и прошлый года порядка 60 домов построили семьи молодые, чтобы проживать. Это тоже показатель уровня.  

Никита Рачиловский:  
В некоторых странах работники выступают с лозунгами и протестами из-за низкой заработной платы или из-за полного ее отсутствия. У нас же работники постоянно поощряются и получают поддержку со стороны государства. Как вы прокомментировали бы это ситуацию?  

Владимир Хроленко:  
Сложно, конечно, это все понимать, потому что сельское хозяйство не только кормит, но оно дает работу еще многим категориям людей и в промышленности, и в переработке. Наверное, это отношение, которое прослеживается сейчас среди политиков. Мнение народа. Кучка болванов сталкивает народы друг с другом. Я очень много был за границей и понимаю: все люди разных национальностей трудяги по своей натуре (и поляки, и немцы, и те же литовцы), как и белорусы, все хотят жить на земле и иметь от нее определенный доход. Где-то поменялась немножко структура. Серьезные умы уходят в IT, но и в селе остаются люди, которые работают на современной технике. А это отношение – отношение к государству.  

«Совет один: прислушиваться к земле»  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-16

Никита Рачиловский:  
Как опытный руководитель в сфере сельского хозяйства какие вы бы могли дать советы, на что бы вы попросили обратить внимание ваших коллег, которые работают в сфере агропромышленного комплекса?  

Владимир Хроленко:  
Каждый регион своеобразный. У нас регион – торфяники, пески. Завтра ждем серьезные заморозки. Если республика прогнозирует 0, -3, то у меня на 5 градусов может быть ниже. Самые низменные участки. Поэтому совет один: прислушиваться к земле, к той ситуации, которая есть, и почаще быть на поле.  

Никита Рачиловский:  
Вы награждены нагрудным знаком «За заслуги в преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». Поделитесь, пожалуйста, этим опытом.  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-19

Владимир Хроленко:  
Эта награда за два периода. Я начинал свою работу в Гомельской области Ветковском районе. В Брагинском районе было предприятие, которое мы, главные специалисты, помогали в ликвидации. Мы вывозили скот. Там была очень серьезная зона заражения. Вывезли порядка 5 тысяч голов скота, около 12 тысяч свиней в свое предприятие. С мая по август занимались этими вопросами. А второе – это те мероприятия, которые мы провели в Парохонское. Почему? Потому что было заражение отдельных участков и там. И внесение удобрений, и агротехнические мероприятия позволили нам иметь… Ежедневно мы 110-115 тонн молока отправляем. Вопросов нет по загрязнению. Это тоже агротехнические, культуртехнические мероприятия, которые проведены на нашей земле, позволили снизить этот вопрос. Сейчас земли все работают, дают продукцию.  

Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором-22

Никита Рачиловский:  
Гостем нашей студии был сенатор, директор открытого акционерного общества «Парохонское» Пинского района Брестской области Владимир Хроленко.  

Актуальные интервью о насущных вопросах в жизни нашей страны, о главных событиях Совета Республики, смотрите еженедельно в программе «Сенат». С вами был я, Никита Рачиловский, до скорых встреч!  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Никита Рачиловский # Фотофакт

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