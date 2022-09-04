Как прошла уборочная кампания и почему в ЕС рабочие протестуют? Поговорили с сенатором

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Вопросы развития агропромышленного комплекса в Беларуси всегда находятся на особом контроле. Наш Президент по-хозяйски всегда лично контролирует эту сферу и спрашивает с нее сполна, ведь она неразрывно связана продовольственной безопасностью. И именно на эту темы мы сегодня поговорим с членом Совета Республики, директором открытого акционерного общества «Парохонское» Пинского района Брестской области Владимиром Хроленко. Об уборочной кампании-2022 Никита Рачиловский:

Вы являетесь руководителем сельскохозяйственного предприятия «Парохонское», одного из самых крупных аграрных хозяйств в стране. Как вам удается совмещать деятельность сенатора с руководством предприятия?

Владимир Хроленко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Я вам хочу сказать, что есть коллектив, который создавался не один год. Поэтому в отсутствие руководителя они работают по принципу: без руководителя еще лучше. И современные методы связи позволяют вести диалог из любой точки Беларуси. Поэтому хозяйство управляется, управляемо. Когда нужно мое вмешательство, тогда уже включаюсь я. В принципе, главный специалист у нас работает уже не один год, он знает свое дело, поэтому надежный тыл. Никита Рачиловский:

По итогам уборочной кампании ваши хлеборобы собрали рекордный урожай – 22 тысячи тонн зерна. Как вам удалось достичь такого высокого результата? Владимир Хроленко:

Это результат технологий, которые мы в этом году применили, и, наверное, с божьей помощью, потому что на наших торфяниках, песках такой урожай впервые за многие годы. Радует, что мы эти годы закупали по 5-6 тысяч тонн зерна и за пределами страны, и внутри нее. Поэтому этот урожай поможет содержать наши поголовья на достойном уровне и иметь нормальные показатели. Основные виды продукции – молоко и мясо. Все это проходит через животных. Естественно, это дает определенную прибыль, которую используем для дальнейшего развития.

Никита Рачиловский:

Какие раньше были показатели? Владимир Хроленко:

Минимальные показатели – 15 тысяч тонн, максимальные, если не считать этот год, – 18 тысяч. Но за эти годы очень сильно изменилась и погода в нашем регионе. Все больше засух. Поэтому у нас серьезные вопросы по мелиорации проведены в хозяйстве. Мы имеем даже практически свое ПМК, чтобы поддерживать это в нормальном состоянии. Это тоже дало определенный результат. Мы, в отличие от некоторых, всегда были с водой в каналах, в системе. Это тоже повлияло на урожай. Никита Рачиловский:

Сохранится ли такой уровень урожая? Владимир Хроленко:

Раз уж мы этого достигли, то наша гордость не позволит снизить. Поэтому в этом году определены мероприятия, немножко изменена структура зерновых, зернобобовых. Я думаю, совесть не позволит спрыгнуть ниже. Никита Рачиловский:

Может быть, какие-то еще достижения были за эту уборочную кампанию достигнуты вашим предприятием? Владимир Хроленко:

Мы в этом году ввели комплекс по производству белковых гранул. Практически за это лето 2,5 тысячи тонн заготовили старого, забытого, советские времена. Но этот корм позволяет животным сохранить свое здоровье, повысить продуктивность. Я к этому шел на своем предприятии несколько лет. По итогам этого года заключили договор на поставку еще одного такого агрегата, чтобы при любых катаклизмах природы мы не нуждались в закупке зерна. А зерно сейчас на вес золота.

Никита Рачиловский:

После «Белагро-2022» смогли ли вы что-то новое принять для своего производства? Владимир Хроленко:

Если говорить прямо, то на наших мехдворах аналогичную выставку можно проводить участия кого-либо, потому что за последние годы наш потенциал очень серьезно увеличен. И белорусская техника, и импортная техника. Единственное, что мне импонировало, – это российская техника для внесения жидких комплексных удобрений. Мы сейчас ищем поставщиков, чтобы это приобрести. Никита Рачиловский:

Ваше сельскохозяйственное предприятие занимает лидирующие позиции в стране. Не могли бы вы поделиться актуальными цифрами, на каких позициях вы сегодня находитесь? Владимир Хроленко:

По валу молока мы где-то в пятерке лидеров по стране. По производству говядины мы лидируем в Республике Беларусь, мы производим около 7 тысяч тонн. По удою – 8 тысяч. Это средний результат по республике, но он нам позволяет иметь нормальную экономику. Молоко рентабельное, мясо тоже. Поэтому есть возможность двигать вперед производство. Есть ли молодежь в селе и что ее там удерживает? Никита Рачиловский:

Исходя из вашего большого опыта в аграрной сфере, какой бы вы дали совет молодым, которые работают в этом направлении, пытаются построить себе жизненный путь? Что самое главное?

Владимир Хроленко:

Самое дорогое для любого человека, особенно для сельского, – это время. Не надо откладывать на завтра. То, что можно сделать сегодня, нужно делать. Второе жизненное кредо – ставь перед собой задачи, которые кажутся невыполнимыми, через некоторое время поймешь, что они элементарны. И решение приходит, и результат есть. Никита Рачиловский:

Какова доля молодых сотрудников на вашем предприятии? Владимир Хроленко:

Процентов 80. Я беру очень много специалистов. Некоторые хотят всего и сразу. Так не получается в жизни. А некоторые приходят, остаются, заводят семью, строят дома именно в Парохонске. За этот и прошлый года порядка 60 домов построили семьи молодые, чтобы проживать. Это тоже показатель уровня. Никита Рачиловский:

В некоторых странах работники выступают с лозунгами и протестами из-за низкой заработной платы или из-за полного ее отсутствия. У нас же работники постоянно поощряются и получают поддержку со стороны государства. Как вы прокомментировали бы это ситуацию? Владимир Хроленко:

Сложно, конечно, это все понимать, потому что сельское хозяйство не только кормит, но оно дает работу еще многим категориям людей и в промышленности, и в переработке. Наверное, это отношение, которое прослеживается сейчас среди политиков. Мнение народа. Кучка болванов сталкивает народы друг с другом. Я очень много был за границей и понимаю: все люди разных национальностей трудяги по своей натуре (и поляки, и немцы, и те же литовцы), как и белорусы, все хотят жить на земле и иметь от нее определенный доход. Где-то поменялась немножко структура. Серьезные умы уходят в IT, но и в селе остаются люди, которые работают на современной технике. А это отношение – отношение к государству. «Совет один: прислушиваться к земле»

Никита Рачиловский:

Как опытный руководитель в сфере сельского хозяйства какие вы бы могли дать советы, на что бы вы попросили обратить внимание ваших коллег, которые работают в сфере агропромышленного комплекса? Владимир Хроленко:

Каждый регион своеобразный. У нас регион – торфяники, пески. Завтра ждем серьезные заморозки. Если республика прогнозирует 0, -3, то у меня на 5 градусов может быть ниже. Самые низменные участки. Поэтому совет один: прислушиваться к земле, к той ситуации, которая есть, и почаще быть на поле. Никита Рачиловский:

Вы награждены нагрудным знаком «За заслуги в преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». Поделитесь, пожалуйста, этим опытом.

Владимир Хроленко:

Эта награда за два периода. Я начинал свою работу в Гомельской области Ветковском районе. В Брагинском районе было предприятие, которое мы, главные специалисты, помогали в ликвидации. Мы вывозили скот. Там была очень серьезная зона заражения. Вывезли порядка 5 тысяч голов скота, около 12 тысяч свиней в свое предприятие. С мая по август занимались этими вопросами. А второе – это те мероприятия, которые мы провели в Парохонское. Почему? Потому что было заражение отдельных участков и там. И внесение удобрений, и агротехнические мероприятия позволили нам иметь… Ежедневно мы 110-115 тонн молока отправляем. Вопросов нет по загрязнению. Это тоже агротехнические, культуртехнические мероприятия, которые проведены на нашей земле, позволили снизить этот вопрос. Сейчас земли все работают, дают продукцию.