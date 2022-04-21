Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн

Новости Беларуси. Новые нефтяные залежи и месторождение открыты на юге Гомельской области. По оценкам геологов, суммарный ресурс «черного золота» в них превышает шесть миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценные находки обнаружены в нескольких зонах Припятского прогиба. Так, скважина на Восточно-Омельковщинской структуре дала старт нефтедобыче в Брагинском районе. После катастрофы на Чернобыльской АЭС сейсморазведку в регионе не проводили. Сегодня эти территории представляют большой интерес для нефтяников.

Петр Повжик, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы сконцентрировали в 2021 и в 2022 году работы в Брагинском и Хойникском районах Гомельской области. Хочу отметить, что поисковые работы на нефть и газ в Брагинском районе не проводились уже более 40 лет. Промышленная нефтеносность подтверждена вскрытием 15 метров нефтенасыщенных пород коллекторов, а также в результате испытания воронежских отложений на глубине около двух километров.