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Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн

21 апреля 2022 13:28
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Новости Беларуси. Новые нефтяные залежи и месторождение открыты на юге Гомельской области. По оценкам геологов, суммарный ресурс «черного золота» в них превышает шесть миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн-1

Ценные находки обнаружены в нескольких зонах Припятского прогиба. Так, скважина на Восточно-Омельковщинской структуре дала старт нефтедобыче в Брагинском районе. После катастрофы на Чернобыльской АЭС сейсморазведку в регионе не проводили. Сегодня эти территории представляют большой интерес для нефтяников.

Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн-4

Петр Повжик, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:
Мы сконцентрировали в 2021 и в 2022 году работы в Брагинском и Хойникском районах Гомельской области. Хочу отметить, что поисковые работы на нефть и газ в Брагинском районе не проводились уже более 40 лет. Промышленная нефтеносность подтверждена вскрытием 15 метров нефтенасыщенных пород коллекторов, а также в результате испытания воронежских отложений на глубине около двух километров.

Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн-7

Эффективность поисковых работ нефтяников высокая – в 90 % случаев бурение скважин заканчивается успехом. В Хойникском районе специалисты обнаружили три новые продуктивные залежи. Их потенциал – примерно 800 тысяч тонн нефти. Также работы ведутся в Речицком и Жлобинском районах, найдены новые нефтяные пласты. Всего в Беларуси открыто более 90 месторождений нефти и газоконденсата. В разработке находится 60. Чтобы эти цифры росли, геологи проводят в три раза больше поисковых работ и используют современные технологии для добычи так называемой «трудной» нефти.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Петр Повжик # Фотофакт

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