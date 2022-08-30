В Речицком районе создают цифровое месторождение нефти

Новости Беларуси. 3D-сейсморазведка, бурение труднодоступных залежей и искусственный интеллект. Все современные технологии поиска и добычи нефти можно сегодня увидеть на Речицком месторождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 лет оно остается перспективным для разработки – здесь сосредоточено около четверти остаточных запасов нефти Припятского прогиба.

Еще одно уникальное ноу-хау, которое реализуют в Речицком районе, – это создание цифрового месторождения. Искусственный интеллект помогает нефтяникам контролировать процесс добычи черного золота. Второй год здесь создают цифровые двойники скважин, которые работают в автоматическом режиме. Благодаря этому онлайн можно смотреть динамику изменения параметров, быстро реагировать на внештатные ситуации и минимизировать потери при добыче нефти. «Используем и белорусские аналоги». Как белорусские нефтяные предприятия выкручиваются в условиях санкций? Подробности.

Василий Фролов, заместитель начальника – главный инженер Речицкого нефтегазодобывающего управления:

Если раньше, несколько лет назад, рабочие, операторы приезжали на скважину и снимали вручную все параметры, то сейчас эта информация вся поступает в автоматическом режиме в центральную инженерно-техническую службу и обрабатывается. Сейчас мы можем не только контролировать параметры, мы можем этими скважинами руководить, запускать и останавливать насосы. Можем планировать все вопросы, связанные с добычей и перекачкой нефти.