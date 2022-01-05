«Это очень актуально». Какие мнения высказывают белорусы по поводу изменений и дополнений в Конституцию?

Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны» – читайте здесь.
Александр Петраш, директор Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
У нас на предприятии работают почти 60 % юристов, они тоже активно изучали проект Конституции, какие-то свои предложения давали. Мы аккумулируем, чтобы потом одним пакетом направить свои предложения. Поэтому это очень актуально. Эти изменения нужны, потому что жизнь не стоит на месте, она должна и должна совершенствоваться.
Каждый смог задать уточняющие вопросы и внести свои предложения. Формат диалоговых площадок – возможность открыто разъяснить суть предлагаемых изменений в Конституцию и при этом услышать мнение каждого.