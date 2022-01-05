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«Это очень актуально». Какие мнения высказывают белорусы по поводу изменений и дополнений в Конституцию?

05 января 2022 14:00
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны» – читайте здесь.  

«Это очень актуально». Какие мнения высказывают белорусы по поводу изменений и дополнений в Конституцию?-1

Александр Петраш, директор Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:  
У нас на предприятии работают почти 60 % юристов, они тоже активно изучали проект Конституции, какие-то свои предложения давали. Мы аккумулируем, чтобы потом одним пакетом направить свои предложения. Поэтому это очень актуально. Эти изменения нужны, потому что жизнь не стоит на месте, она должна и должна совершенствоваться.  

«Это очень актуально». Какие мнения высказывают белорусы по поводу изменений и дополнений в Конституцию?-4

Каждый смог задать уточняющие вопросы и внести свои предложения. Формат диалоговых площадок – возможность открыто разъяснить суть предлагаемых изменений в Конституцию и при этом услышать мнение каждого.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Александр Петраш # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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