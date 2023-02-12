Запад сказал Зеленскому на перемирие не идти. Вот почему СВО до сих пор продолжается

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В марте минувшего года Украина и Российская Федерация были максимально близки к тому, чтобы подписать перемирие. Мы знаем позицию Александра Лукашенко, который всячески говорил и говорит, что переговоры, только мир – это и есть ключ к решению этого конфликта. Но тогда Украина в последний момент отвернулась и приняла решение этого не делать. На ваш взгляд, что послужило ключевой причиной для этого решения?