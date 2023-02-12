Запад сказал Зеленскому на перемирие не идти. Вот почему СВО до сих пор продолжается

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В марте минувшего года Украина и Российская Федерация были максимально близки к тому, чтобы подписать перемирие. Мы знаем позицию Александра Лукашенко, который всячески говорил и говорит, что переговоры, только мир – это и есть ключ к решению этого конфликта. Но тогда Украина в последний момент отвернулась и приняла решение этого не делать. На ваш взгляд, что послужило ключевой причиной для этого решения?
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Здесь можно не спекулировать на этот счет. К сожалению, мы точно знаем из достоверных источников, несколько высокопоставленных человек нам предметно говорили, что, к сожалению, соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены, потому что документ был на определенной стадии готовности, можно было его дискутировать. В тот момент глава нашего государства говорил, что было очень важно остановить кровопролитие. Мы, белорусы всегда очень трепетно к этому относимся, мы, может, не так широко и красиво смотрим, но для нас остановить кровопролитие, смерть людей является первоочередной и главной задачей. И уже стороны к этому были близки, но поступили другие указания, в результате чего переговорный процесс был остановлен. На сегодня, конечно, не просматриваются условия для его возобновления, хотя дипломатия должна работать.
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