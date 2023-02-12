«В Украине говорят, что возможно всё». Могут ли быть третьи Минские соглашения?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сейчас мы достаточно часто слышим даже дискуссию о том, возможен ли «Минск-3»? На ваш взгляд, возможен ли?
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Два ярких примера. Первый. Покойный министр иностранных дел Владимир Макей в ходе одного из докладов где-то в году еще в 2020-м сказал: нужно быть очень внимательным, потому что наши оппоненты сделают все, чтобы дискредитировать в течении ближайших 3-4 лет Минские соглашения. Дискредитировать почему? Потому что процесс был успешен, его можно было выполнить. Он говорит: они будут делать все, чтобы его забыть в итоге и полностью дискредитировать.
Второе – роль одного из лидеров европейских стран в Минске. В своих мемуарах о семи годах своего президентства он первым Минским соглашениям, в ходе которых было остановлено кровопролитие, посвятил целых полстраницы. Главное содержание было в том, что ему не очень понравились угощения. Наверное, не было лягушачьих лапок и других яств, к которым он привык. Это к его роли и о том, как они относились и относятся к украинцам и к этим процессам.
Анатолий Глаз:
Переходя к вашему вопросу, возможен ли «Минск-3». В Украине говорят, что возможно все. Я могу сказать, что белорусская дипломатия точно не прекратит работу в данном направлении, конечно, наше искренне желание об установлении мира в Украине сохраняется, и эта позиция неизменна.
Надежда Сасс:
Олег, какое ваше мнение по этому поводу?
Олег Волошин, народный депутат Украины:
Речь идет о том, что глобальный гегемон (США), который имел период в истории, когда они тотально доминировали, а это доминирование они теряют. Главным нарушителем их спокойного управления является Российская Федерация, хотя желающих разрушить американскую гегемонию гораздо больше, популярный термин, «мировое большинство», но Россия первая наиболее решительно бросила вызов этой гегемонии. Естественно, в этом смысле столкновение Вашингтона и Москвы по поводу Украины как наиболее значимого из ближайших соседей для России в историческом, экономическом, демографическом планах было неизбежно.
Олег Волошин:
Если посмотреть изнутри, то у нас был шанс без выполнения Минских соглашений сделать главное, чтобы этот конфликт в Украине предотвратило бы, – изменить вектор изнутри, потому что даже при невыполненных Минских соглашениях, что исключало из избирательного процесса миллион избирателей на Донбассе, на начало 2021 года партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место в рейтингах, а вместе с ней «Партия Шария» на близких идеологических позициях. Если бы не большинство, то очень серьезная часть парламента, которая трансформировала бы весь этот базовый вектор, инструментализацию Украины как средство борьбы с Россией, был бы изменен. Именно тогда, когда Запад это бы увидел… Вопрос даже не в Минских соглашениях, вопрос в Украине в целом. Поэтому Минские соглашения не были выполнены, потому что появись еще миллион избирателей на Донбассе, у нас бы вообще большинство было бы. И это ключевое. То есть у нас этот шанс был. Даже без выполнения Минских соглашений Украина могла бы стать другой, но это было не допущено.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Москва времени зря не теряла». Пошла ли на пользу России отсрочка конфликта в Украине?
«Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию». Кто виноват в конфликте в Украине?
«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?