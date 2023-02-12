«В Украине говорят, что возможно всё». Могут ли быть третьи Минские соглашения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сейчас мы достаточно часто слышим даже дискуссию о том, возможен ли «Минск-3»? На ваш взгляд, возможен ли?

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Два ярких примера. Первый. Покойный министр иностранных дел Владимир Макей в ходе одного из докладов где-то в году еще в 2020-м сказал: нужно быть очень внимательным, потому что наши оппоненты сделают все, чтобы дискредитировать в течении ближайших 3-4 лет Минские соглашения. Дискредитировать почему? Потому что процесс был успешен, его можно было выполнить. Он говорит: они будут делать все, чтобы его забыть в итоге и полностью дискредитировать. Второе – роль одного из лидеров европейских стран в Минске. В своих мемуарах о семи годах своего президентства он первым Минским соглашениям, в ходе которых было остановлено кровопролитие, посвятил целых полстраницы. Главное содержание было в том, что ему не очень понравились угощения. Наверное, не было лягушачьих лапок и других яств, к которым он привык. Это к его роли и о том, как они относились и относятся к украинцам и к этим процессам.

Анатолий Глаз:

Переходя к вашему вопросу, возможен ли «Минск-3». В Украине говорят, что возможно все. Я могу сказать, что белорусская дипломатия точно не прекратит работу в данном направлении, конечно, наше искренне желание об установлении мира в Украине сохраняется, и эта позиция неизменна. Надежда Сасс:

Олег, какое ваше мнение по этому поводу?