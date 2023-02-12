«Москва времени зря не теряла». Пошла ли на пользу России отсрочка конфликта в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Много говорится, что Минские соглашения были использованы для укрепления украинской армии. Если посмотреть с другой стороны, то в 2014-2015 годах в экономическом плане Россия тоже была гораздо менее подготовлена к жесткому санкционному давлению, чем в 2022-м. И ЕС, и США были внутренне сильнее, Китай – осторожнее, а Турция до попытки военного переворота не особо тянулась к партнерству с Россией. Согласны ли вы, что и Москва времени зря не теряла?

Федор Лукьянов, директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Мне кажется, с одной стороны, безусловно, те вещи, которые были, например, сделаны в экономике, если бы те же меры принимались в 2014 году по такой блокаде, то, наверное, было бы гораздо хуже. Там расчетная система и все такое. Да, с другой стороны, Россия в военном плане подготовилась бы к этой войне достаточно или нет? Я не знаю, у меня есть вопросы большие. Мне кажется, что Украина готовилась в этом смысле лучше. Поэтому баланс мы, наверное, никогда не узнаем. Одни у нас говорят, что надо было тогда идти до конца, было бы гораздо проще. Может быть, а, может быть, и нет.