Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы

В Европе орудует мафия, которая занимается переправкой нелегальных мигрантов. Этот тезис Президента Беларуси, по всей видимости, подтверждает и сам Евросоюз. Запад планирует провести масштабную спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми, что напрямую указывает – мафиозные структуры есть и активно работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о мигрантах: если кто-то думает, что они просто бегут за тысячи километров, это глупость. Всё четко организовано – подробности здесь .

В подтверждение этому немецкое издание Die Welt сообщило, что Европол сейчас расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов. Именно они организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу. В 2022 году службы безопасности намерены провести около полутора тысяч арестов. Охота за перевозчиками нелегалов будет вестись по всему континенту. Италия и Испания сосредоточатся на средиземноморских маршрутах. Британия с Германией будут работать над разрушением цепочек поставок лодок с мигрантами через Ла-Манш.