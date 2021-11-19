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Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы

19 ноября 2021 12:41
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В Европе орудует мафия, которая занимается переправкой нелегальных мигрантов. Этот тезис Президента Беларуси, по всей видимости, подтверждает и сам Евросоюз. Запад планирует провести масштабную спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми, что напрямую указывает – мафиозные структуры есть и активно работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы-1

Ранее в интервью российскому изданию Александр Лукашенко подробно описал существующие в Европе схемы нелегального транзита мигрантов. Президент подчеркнул, движущая сила всего процесса – деньги. Людей, бегущих от войны, готовы за отдельную плату переправить в Евросоюз. Действуют профессиональные преступные ячейки.

Лукашенко о мигрантах: если кто-то думает, что они просто бегут за тысячи километров, это глупость. Всё четко организовано – подробности здесь.

Запад планирует спецоперацию по борьбе с контрабандой людьми. Лукашенко предупреждал о нелегальных схемах Европы-4

В подтверждение этому немецкое издание Die Welt сообщило, что Европол сейчас расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов. Именно они организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу. В 2022 году службы безопасности намерены провести около полутора тысяч арестов. Охота за перевозчиками нелегалов будет вестись по всему континенту. Италия и Испания сосредоточатся на средиземноморских маршрутах. Британия с Германией будут работать над разрушением цепочек поставок лодок с мигрантами через Ла-Манш.

# Контрабанда # общество # Александр Лукашенко # Игорь Коротченко # Фотофакт

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