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«Винят Лукашенко, Беларусь». Представители белорусских диаспор об отношении Европы к беженцам

19 ноября 2021 12:40
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Новости Беларуси. Ситуацию на белорусско-польской границе 19 ноября обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран. Поводом для встречи в Минске стал традиционный Консультативный совет при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Винят Лукашенко, Беларусь». Представители белорусских диаспор об отношении Европы к беженцам-1

Людмила Аннус, председатель правления Белорусского общества «Сябры»:
Это ситуация, которая, мне кажется, на грани человеческих отношений в мирное время. Мы, конечно, это осуждаем очень и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не пустить этих людей в Германию. Они же не собираются жить в Польше, не собираются сидеть на их шее. Естественно, винят Лукашенко, Беларусь. Вся Европа. Такое впечатление, что им всем дают одно решение сверху, они уже передают это решение, свое якобы мнение на весь мир.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Людмила Аннус # Фотофакт

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