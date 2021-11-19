«Винят Лукашенко, Беларусь». Представители белорусских диаспор об отношении Европы к беженцам

Людмила Аннус, председатель правления Белорусского общества «Сябры»:

Это ситуация, которая, мне кажется, на грани человеческих отношений в мирное время. Мы, конечно, это осуждаем очень и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не пустить этих людей в Германию. Они же не собираются жить в Польше, не собираются сидеть на их шее. Естественно, винят Лукашенко, Беларусь. Вся Европа. Такое впечатление, что им всем дают одно решение сверху, они уже передают это решение, свое якобы мнение на весь мир.

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