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«Достаточно много искусственно созданных препятствий». Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран

19 ноября 2021 12:10
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Новости Беларуси. Ситуацию на белорусско-польской границе 19 ноября обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран. Поводом для встречи в Минске стал традиционный Консультативный совет при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Достаточно много искусственно созданных препятствий». Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран-1

Он уже в шестой раз объединил белорусов из разных уголков мира. В свое время они уехали по разным причинам, но не теряют контактов с родной землей, сохраняют и популяризируют культуру, участвуют в реализации бизнес-проектов и, конечно, следят за событиями, которые происходят в Беларуси. Вызывает возмущение политическое давление и санкции. Не остаются в стороне и от событий на белорусско-польской границе. Сегодня для белорусов зарубежья важно получить достоверную информацию, чего не скажешь о зарубежных СМИ.

«Достаточно много искусственно созданных препятствий». Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран-4

Александр Доркович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:
Всем нам искренне жаль этих несчастных людей, которые не просто в поисках лучшей доли, а фактически по приглашению ЕС приехали, а ЕС не пускает. Мне кажется, что достаточно много искусственно созданных препятствий, потому что политизировать ситуацию, так называемый коллективный Запад любую ситуацию готов искривить. Думаю, что сейчас руководители наших государств делают очень много, чтобы этот кризис разрешить. Александр Григорьевич Лукашенко отдал все необходимые распоряжения, чтобы этим людям в этой очень некомфортной ситуации было максимально комфортно. Это и пункты обогрева, и питание, обеспечение медицинским обслуживанием, вакцинация.

На заседании также подвели итоги совместной работы, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, новые объединяющие белорусов проекты.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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