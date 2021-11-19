«Достаточно много искусственно созданных препятствий». Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран

Новости Беларуси. Ситуацию на белорусско-польской границе 19 ноября обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран. Поводом для встречи в Минске стал традиционный Консультативный совет при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже в шестой раз объединил белорусов из разных уголков мира. В свое время они уехали по разным причинам, но не теряют контактов с родной землей, сохраняют и популяризируют культуру, участвуют в реализации бизнес-проектов и, конечно, следят за событиями, которые происходят в Беларуси. Вызывает возмущение политическое давление и санкции. Не остаются в стороне и от событий на белорусско-польской границе. Сегодня для белорусов зарубежья важно получить достоверную информацию, чего не скажешь о зарубежных СМИ.