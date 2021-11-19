«В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая». Как в Европе видят события на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Ситуацию на белорусско-польской границе 19 ноября обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран. Поводом для встречи в Минске стал традиционный Консультативный совет при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Бойкачев, заместитель председателя правления Белорусского общества «Сябры»:

В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая совсем, что это, наоборот, делает Беларусь. Не Польша с водометами, а газ и прочее – это делала Беларусь. Кто-то заинтересован за рубежом, чтобы такое было. Потому что не получилось так, мы попробуем сделать так.