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«В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая». Как в Европе видят события на белорусско-польской границе?

19 ноября 2021 12:21
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Новости Беларуси. Ситуацию на белорусско-польской границе 19 ноября обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран. Поводом для встречи в Минске стал традиционный Консультативный совет при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая». Как в Европе видят события на белорусско-польской границе?-1

Виктор Бойкачев, заместитель председателя правления Белорусского общества «Сябры»:
В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая совсем, что это, наоборот, делает Беларусь. Не Польша с водометами, а газ и прочее – это делала Беларусь. Кто-то заинтересован за рубежом, чтобы такое было. Потому что не получилось так, мы попробуем сделать так.

«Достаточно много искусственно созданных препятствий». Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили представители белорусских диаспор из 20 стран – подробности здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Бойкачев # Фотофакт

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