Как бы пока ни развивался политический диалог, вопросы безопасности для региона остаются вполне практическими. В последнее время нашим соседям все чаще приходится разбираться не с гипотетическими угрозами, а с вполне реальными беспилотниками, которые регулярно оказываются не там, где должны быть. Без Киева в этой истории, разумеется, не обошлось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии. Украина нередко обвиняет нашу страну в потенциальной агрессии. Однако на практике именно с украинской стороны фиксируется наибольшее число инцидентов. Более того, Киев уже не скрывает, что рассматривает Беларусь как одно из направлений своего военного планирования. Но речь идет не только о заявлениях и планах на бумаге. Напряженность все чаще проявляется в конкретных инцидентах у белорусской границы. Президент Беларуси назвал заявления Зеленского «трепом» и ответил на угрозы Киева.

Как сообщил Александр Вольфович, попытки пересечения украинскими беспилотниками территории Беларуси предпринимаются практически ежедневно. За последнюю неделю зарегистрировано 116 подобных случаев. Зато на Западе все громче говорят о необходимости новых мер поддержки и безопасности. И деньги на это действительно идут. Украина готовится получить от Евросоюза 90 миллиардов евро в виде кредита. Но не факт, что возвращаться их придется. Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ. Надо подчеркнуть, что средства направляют не только Киеву. После серии происшествий с украинскими БПЛА дополнительную поддержку получают и страны Балтии. Брюссель принял решение о новом пакете финансирования: Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении нуждающимся странам 12 миллиардов евро. Полтора миллиарда уже перечислены. Получается любопытная схема: одни получают деньги фактически на продолжение конфликта, другие – на защиту от его последствий. А общий счет оплачивает европейский бюджет. Вместе с беспилотниками в регионе появился еще один устойчивый маршрут – финансовый. Пока одни считают количество залетевших дронов, другие уже считают миллиарды на борьбу с ними. И, кажется, в этой истории быстрее всего границы пересекают именно деньги.