«Запад открыто готовится к войне». Вольфович обозначил дату возможной агрессии
Как бы пока ни развивался политический диалог, вопросы безопасности для региона остаются вполне практическими. В последнее время нашим соседям все чаще приходится разбираться не с гипотетическими угрозами, а с вполне реальными беспилотниками, которые регулярно оказываются не там, где должны быть. Без Киева в этой истории, разумеется, не обошлось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии.
Украина нередко обвиняет нашу страну в потенциальной агрессии. Однако на практике именно с украинской стороны фиксируется наибольшее число инцидентов. Более того, Киев уже не скрывает, что рассматривает Беларусь как одно из направлений своего военного планирования. Но речь идет не только о заявлениях и планах на бумаге. Напряженность все чаще проявляется в конкретных инцидентах у белорусской границы.
Президент Беларуси назвал заявления Зеленского «трепом» и ответил на угрозы Киева.
Как сообщил Александр Вольфович, попытки пересечения украинскими беспилотниками территории Беларуси предпринимаются практически ежедневно. За последнюю неделю зарегистрировано 116 подобных случаев.
Зато на Западе все громче говорят о необходимости новых мер поддержки и безопасности. И деньги на это действительно идут. Украина готовится получить от Евросоюза 90 миллиардов евро в виде кредита. Но не факт, что возвращаться их придется.
Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ.
Надо подчеркнуть, что средства направляют не только Киеву. После серии происшествий с украинскими БПЛА дополнительную поддержку получают и страны Балтии. Брюссель принял решение о новом пакете финансирования: Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении нуждающимся странам 12 миллиардов евро. Полтора миллиарда уже перечислены.
Получается любопытная схема: одни получают деньги фактически на продолжение конфликта, другие – на защиту от его последствий. А общий счет оплачивает европейский бюджет. Вместе с беспилотниками в регионе появился еще один устойчивый маршрут – финансовый. Пока одни считают количество залетевших дронов, другие уже считают миллиарды на борьбу с ними. И, кажется, в этой истории быстрее всего границы пересекают именно деньги.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристическая политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности.
В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может. И об этом заявляют и Президент Республики Беларусь, и Президент Российской Федерации, призывая к диалогу.
Впрочем, не все предлагают решать проблему с беспилотниками многомиллиардными бюджетами. В Латвии, например, нашли более экологичный подход. Один из латвийских ученых-историков заявил, что для защиты от беспилотников стране следует активнее высаживать деревья. По его мнению, густая крона способна изменить траекторию полета аппарата или даже помешать его движению. Звучит необычно. Хотя на фоне постоянных воздушных тревог, разговоров о военных расходах и новых оборонных программах идея бороться с дронами при помощи лесопосадок выглядит уже не такой экзотикой.
Тем более, что в Литве подобные инциденты все чаще называют новой реальностью региона. А значит, соседям придется не только привыкать к воздушным тревогам, но и искать ответы на вопрос, что эффективнее: новые миллиарды или новые деревья?!