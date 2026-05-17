Неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии

В воздушном пространстве Латвии зафиксирован пролет неопознанного дрона. Беспилотник вошел в небо на востоке страны и через некоторое время покинул его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим опасности с воздуха объявлялся в пяти регионах, включая Резекненский край. Именно там 7 мая произошел аналогичный инцидент: БПЛА упал на территории нефтебазы и повредил четыре резервуара. Из-за того что аппарат не был сбит, министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По предварительным данным ведомства, тот дрон летел с украинской стороны в направлении России.