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Неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии

17 мая 2026 13:34
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В воздушном пространстве Латвии зафиксирован пролет неопознанного дрона. Беспилотник вошел в небо на востоке страны и через некоторое время покинул его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим опасности с воздуха объявлялся в пяти регионах, включая Резекненский край. Именно там 7 мая произошел аналогичный инцидент: БПЛА упал на территории нефтебазы и повредил четыре резервуара. Из-за того что аппарат не был сбит, министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По предварительным данным ведомства, тот дрон летел с украинской стороны в направлении России.

# ЧП

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