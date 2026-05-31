Беларусь – Франция. О чем разговаривали президенты около 2 часов? Делимся подробностями

В кулуарах саммита ЕАЭС журналистов интересовали не только итоги переговоров и экономические решения. Один из вопросов касался недавнего телефонного разговора Александра Лукашенко с Эммануэлем Макроном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О содержании этой беседы до этой пятницы было известно немного. Между тем – сам факт разговора выглядел примечательно: почти два часа общения между лидером Беларуси и Президентом Франции на фоне далеко не самых простых отношений Минска и Евросоюза. Как рассказал Президент, разговор получился открытым и затронул сразу несколько вопросов: от региональной безопасности до перспектив нормализации отношений Беларуси и Запада. Ожидаемо, одной из главных стала тема совместных ядерных учений Беларуси и России. В Евросоюзе их восприняли настороженно, поэтому этот вопрос в беседе возник одним из первых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку, вы тут чуть ли не ядерную войну развязываете. Хорошо, хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да господь с тобой. Я публично об этом сказал, только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. И чем закончили? Закончили Украиной и последствиями. Если вы с россиянами еще атакуем Украину с севера, вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать? Я говорю, вам не отвечать надо, а стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, приехали в Минск. Мы бы вас встретили в Минске. Ну так, шутя. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить. К какому сценарию ведет внутриполитическая повестка в Армении? Мнение эксперта.