Беларусь – Франция. О чем разговаривали президенты около 2 часов? Делимся подробностями
В кулуарах саммита ЕАЭС журналистов интересовали не только итоги переговоров и экономические решения. Один из вопросов касался недавнего телефонного разговора Александра Лукашенко с Эммануэлем Макроном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О содержании этой беседы до этой пятницы было известно немного. Между тем – сам факт разговора выглядел примечательно: почти два часа общения между лидером Беларуси и Президентом Франции на фоне далеко не самых простых отношений Минска и Евросоюза.
Как рассказал Президент, разговор получился открытым и затронул сразу несколько вопросов: от региональной безопасности до перспектив нормализации отношений Беларуси и Запада. Ожидаемо, одной из главных стала тема совместных ядерных учений Беларуси и России. В Евросоюзе их восприняли настороженно, поэтому этот вопрос в беседе возник одним из первых.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Григорьевич, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку, вы тут чуть ли не ядерную войну развязываете. Хорошо, хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да господь с тобой. Я публично об этом сказал, только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. И чем закончили? Закончили Украиной и последствиями. Если вы с россиянами еще атакуем Украину с севера, вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать? Я говорю, вам не отвечать надо, а стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, приехали в Минск. Мы бы вас встретили в Минске. Ну так, шутя. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить.
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По итогу стороны договорились продолжить контакты. Более того, в ближайшее время в Минск должен приехать представитель французского лидера. Продолжил разговор двух президентов – ряд других важных тем: обсуждались отношения Беларуси с США и Евросоюзом. Макрон поинтересовался, что Франция могла бы сделать для восстановления диалога и снижения напряженности.
Александр Лукашенко:
Это больше чем известно всем. Ну вот, калийное удобрение, он там еще что-то назвал. Я говорю, да господь с тобой. Сегодня калий в цене подскочил, минеральное удобрение. Все объемы законтрактованы. И если кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной тонны минеральных удобрений, не только калийных, еще и фосфорных, азотных. Они все уже под контрактами и по хорошей цене. Рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы как раньше мы в Литве, под боком у себя грузили этот калий. Это была бы еще большая маржинальность. Ну не получается, не хотят они идти нам на встречу. В России грузим все, поэтому не проблема.