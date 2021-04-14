Зампредседателя Конституционного суда: вносились предложения, касающиеся расширения форм финансирования выборов за счёт частных средств

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Гражданами вносились предложения, касающиеся изменения, уточнения возможного порядка финансирования выборов. То есть расширения форм финансирования выборов за счет различных частных средств. И в этой связи, конечно, Конституционной комиссией будут подробно рассмотрены эти вопросы, но при этом, конечно, принцип равенства возможностей кандидатов и прозрачности финансирования останется неизменным.