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Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия

14 апреля 2021 11:09
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Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы. Изменения по третьему разделу Конституции 14 апреля рассмотрела специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия-1

Так, белорусы сами предлагают выдвигать кандидатов в Президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия. 

Есть наработки и по возрасту госслужащих. Впрочем, это не все предложения.

Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Значимая роль в избирательном процессе Центральной избирательной комиссии. И предлагается закрепить ее конституционный статус на уровне Конституции. Определил, что это орган независимый, формируется на паритетной основе, чтобы было соответствующее доверие от граждан, от избирателей и всех участников избирательного процесса при подведении итогов и в самом процессе голосования, проведения других избирательных процедур.

Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия-7

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Мы видим, что люди очень заинтересованы, и поэтому как молодежь, так и поколение, которое уже в возрасте – все абсолютно открыты и все вносят свои предложения. Для нас это важно. Для нас важно такое демократичное обсуждение Основного закона.

Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия-10

Всего по изменению избирательной системы от белорусов поступило больше 300 предложений во время прямых телефонных линий, личных приемов, дискуссий и на диалоговых площадках. Все они детально будут изучены и, при одобрении общества, приняты.

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Наталья Якубицкая # Фотофакт

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