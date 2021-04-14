Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия

Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы. Изменения по третьему разделу Конституции 14 апреля рассмотрела специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы. Изменения по третьему разделу Конституции 14 апреля рассмотрела специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, белорусы сами предлагают выдвигать кандидатов в Президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия.
Есть наработки и по возрасту госслужащих. Впрочем, это не все предложения.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Значимая роль в избирательном процессе Центральной избирательной комиссии. И предлагается закрепить ее конституционный статус на уровне Конституции. Определил, что это орган независимый, формируется на паритетной основе, чтобы было соответствующее доверие от граждан, от избирателей и всех участников избирательного процесса при подведении итогов и в самом процессе голосования, проведения других избирательных процедур.
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Мы видим, что люди очень заинтересованы, и поэтому как молодежь, так и поколение, которое уже в возрасте – все абсолютно открыты и все вносят свои предложения. Для нас это важно. Для нас важно такое демократичное обсуждение Основного закона.
Всего по изменению избирательной системы от белорусов поступило больше 300 предложений во время прямых телефонных линий, личных приемов, дискуссий и на диалоговых площадках. Все они детально будут изучены и, при одобрении общества, приняты.