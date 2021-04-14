Изменения по третьему разделу Конституции рассмотрела специально созданная комиссия

Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы. Изменения по третьему разделу Конституции 14 апреля рассмотрела специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, белорусы сами предлагают выдвигать кандидатов в Президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия.

Есть наработки и по возрасту госслужащих. Впрочем, это не все предложения.