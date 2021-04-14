Более трёхсот гектаров полей и живописных лужаек. Где выращивают деревья и кустарники для озеленения Минска

Более трехсот гектаров полей и живописных лужаек. Питомник «Бровки» Минскзеленстроя был основан еще в далеком 75-ом году, с главной целью – сделать улицы оживленного мегаполиса краше. С тех самых пор на его территории и выращивают многочисленные виды лиственных, хвойных растений.

Наталья Заремба, главный агроном питомника Минскзеленстроя:

На данный момент в питомнике произрастает порядка полутора миллиона хвойных и лиственных растений, деревьев и кустарников. К реализации на весну готово 30 тысяч деревьев и порядка 50 тысяч хвойных растений.

Туи, кипарисы, можжевельники – хвойные породы неприхотливы в уходе, потому и покорили сердца миллионов. Большинство вечнозеленых, так полюбившиеся жителям столицы, почетные выпускники этого питомника. Именно здесь в черенковом отделении за год-два появляется саженец кустарника.

Тамара Костюченко, ведущий агроном питомника Минскзеленстроя:

Вот начинается у нас работа в начале апреля или в середине апреля, в зависимости от погоды, когда мы подготавливаем такие парнички, меняем грунт или завозим новый, и сажаем черенки. Накрываем мы пленкой и сверху укрывной материал: или сеточка, или мешковина для притенения. Осенью они укоренятся и будут готовы для пересадки на доращивание.

Чтобы готовить посадочный материал быстрее, на предприятии построили пять теплиц. Особый микроклимат, возможность поливать и подкармливать растения круглый год дают свои плоды. Саженцы хвойных созревают здесь всего за два года. Тамара Костюченко:

Перед вами однолетние укорененные черенки туи, можжевельника, которые будут сидеть здесь еще год.

Когда черенки-малыши подрастают, сотрудники питомника готовят молодые, полные сил вечнозеленые к высадке на грядки. Там, под открытым небом, их ждет настоящая взрослая жизнь.

Тамара Костюченко:

Туи довольно долго живут. У нас старый маточник есть, им уже по 40-45 лет и они еще нормально выглядят. Они находятся в состоянии покоя где-то с половины августа до половины сентября, когда можно делать хорошую пересадку, и всю весну.