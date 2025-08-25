Во время массового заплыва через Босфор пропал российский пловец

В Турции 24 августа пропал российский пловец Николай Свечников, пишет РИА Новости.

В воскресенье в Турции состоялся межконтинентальный заплыв через Босфор. Свечников – один из 3 000 участников.

По утверждению родственников и друзей пловца, соревнование проходило с 10.00 до 14:00, первый этап действий по поиску Свечникова турецкими спасателями был начат спустя 2 часа после завершения заплыва.

На кадрах телетрансляции соревнования Свечникова видно перед стартом заплыва. Также некоторые спортсмены видели его на одном из этапов дистанции.

Фото: Pinterest