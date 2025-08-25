В копыльской школе установили ячейки для гаджетов и обновили классы к началу учебного года

В школах и гимназиях региона уже готовы встретить ребят. От комплексных ремонтов до закупки оборудования и благоустройства территорий – все продумано до мелочей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех учреждениях образования области обустроены и места для хранения гаджетов. Напомним, в новом учебном году школьники будут в обязательном порядке оставлять свои девайсы на время уроков.

Так, в Копыльской средней школе №3 специальное хранилище установили в холле первого этажа. Утром ребята будут оставлять телефоны и умные часы в индивидуальных для каждого класса ящиках с ячейками. За сохранностью гаджетов будет следить дежурный учитель. Однако стоит учитывать, что у нововведения есть свои нюансы: пользоваться телефонами учащимся будет разрешено по медицинским показаниям – при предоставлении соответствующего документа. Все вопросы будут решаться индивидуально.

Наталья Раицкая, директор Средней школы №3 Копыля:

Предварительная работа уже проведена на общешкольных родительских собраниях в 2024 году, на классных родительских собраниях вместе с детьми, на классных часах. Данный вопрос обсуждался. Живое общение у детей исчезло, и это, возможно, поможет и его вернуть. И та информация, которая поступает детям из телефонов, она не всегда контролируема. Это каким-то образом позволит снизить определенные риски, которые несет интернет.