Исключены статьи за оскорбление. Какие ещё изменения внесены в Уголовный кодекс Республики Беларусь

Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности был опубликован в январе. Документ, который разрабатывали целых три года, направлен в первую очередь на декриминализацию и смягчение ответственности. Александр Костюкевич, юрист:

Не будет уголовной ответственности за обман потребителей, за самовольный захват земельного участка и еще некоторые составы, которые не представляют большой общественной опасности. Исключены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление. По некоторым составам они превратились из формальных в материальные. Для возбуждения уголовного дела нужен квалифицирующий признак: крупный размер.

Часть норм обновленного кодекса уже вступила в силу в марте и с момента опубликования документа. Например, ужесточилась мера пресечения за вождение транспорта в нетрезвом виде. Срок лишения свободы по данной статье теперь – от трех до восьми лет. Александр Костюкевич:

Установлены новые источники доказательства, как аудио- и видеозаписи, соответственно, это будет самостоятельный источник доказательств, это упростит ведение процесса и будет его ускорять.

Другие новшества начинают действовать с апреля. Среди них – развитие мер пресечения, альтернативных заключению под стражу. Один из наглядных примеров – запрет определенных действий. Подобное наказание позволит ограничить права и свободы обвиняемого, например, в общении, использовании средств связи. Александр Костюкевич:

В новой редакции изложена статья 124 Уголовно-процессуального кодекса, которая определяет такую меру пресечения и применения как залог. Четко определено: по каким категориям преступления, какая минимальная сумма залога может быть. Это будет 50 базовых за преступление, не представляющее большой общественной опасности, 100 базовых – за менее тяжкие, 200 базовых – это будут тяжкие преступления и не менее 500 базовых – за особо тяжкие преступления. Также такая мера пресечения не может быть применена подозреваемому при совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений.

Важные дополнения внесли и в статьи Уголовно-процессуального кодекса. Теперь заключение под стражу может быть назначено лишь при условии, когда применение более мягкой меры пресечения невозможно. Александр Костюкевич:

В частности изменился порядок освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений против порядка осуществления экономической безопасности. Если раньше для освобождения от уголовной ответственности человек обращался в Комиссию по помилованию при Администрации Президента Республики Беларусь, и она уже определяла размер уголовно-правовой компенсации, которая могла составлять однократный, двухкратный, десятикратный размер причиненного ущерба, то на сегодняшний момент размер компенсации будет определен уже Уголовным кодексом. Виновное лицо должно внести 100 % от суммы причиненного ущерба.