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Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

01 мая 2021 13:17
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К концу недели в Беларуси заметно потеплело, чего же ждать дальше?

В понедельник, 3 мая, будет сказываться влияние южного циклона, который смещается через Беларусь на Смоленскую область, рассказали в программе «Плюс-минус».

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4 мая ночью и утром сохранится влияние тыловой части циклона, днем погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы с юга Балтики.

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-1

Ну а 5 мая, в среду, ночью погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, утром и днем через территорию республики ожидается перемещение фронтального раздела с Польши.

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-4

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Закончился прохладный изменчивый апрель. Май стартует также неустойчивой погодой. Во многих районах страны зарядят дожди, местами сильные дожди. В юго-восточных районах прогремят грозы, при этом температурный фон в дневные часы не превысит +7 – +12°C, также во многих районах усилится ветер порывами до 15-20 м/с.

Во вторник, 4 мая, местами пройдут непродолжительные дожди, будет прохладно – от +8 до +13°C днем. Ночью воздух будет охлаждаться до 0 – +5°C, а кое-где и до -2°C.

5 мая в ночные часы от 0 до +7°C, по северо-востоку до -2°C. Температура воздуха днем ожидается от +8 до +15°C, в южных районах до +18°C.

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-10

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-12

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-14

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-16

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-18

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-20

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова # Юлия Самусенко # Фотофакт

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