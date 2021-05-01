Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

К концу недели в Беларуси заметно потеплело, чего же ждать дальше? В понедельник, 3 мая, будет сказываться влияние южного циклона, который смещается через Беларусь на Смоленскую область, рассказали в программе «Плюс-минус». Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая 4 мая ночью и утром сохранится влияние тыловой части циклона, днем погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы с юга Балтики.

Ну а 5 мая, в среду, ночью погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, утром и днем через территорию республики ожидается перемещение фронтального раздела с Польши.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Закончился прохладный изменчивый апрель. Май стартует также неустойчивой погодой. Во многих районах страны зарядят дожди, местами сильные дожди. В юго-восточных районах прогремят грозы, при этом температурный фон в дневные часы не превысит +7 – +12°C, также во многих районах усилится ветер порывами до 15-20 м/с. Во вторник, 4 мая, местами пройдут непродолжительные дожди, будет прохладно – от +8 до +13°C днем. Ночью воздух будет охлаждаться до 0 – +5°C, а кое-где и до -2°C. 5 мая в ночные часы от 0 до +7°C, по северо-востоку до -2°C. Температура воздуха днем ожидается от +8 до +15°C, в южных районах до +18°C.