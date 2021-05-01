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Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая

01 мая 2021 13:19
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 3 мая молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде, рассказали в программе «Плюс-минус».

Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая-1

Появление двойной или тройной радуги говорит о том, что погода скоро улучшится, однако вскоре пройдут сильные дожди.

Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

4 мая – Проклов день. Если черемуха начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета. А если дождь идет из высоких туч – земля хорошо пропитается влагой.

Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая-4

5 мая в старину высаживали рассаду в грунт из парников и примечали, как она воду пьет: много – сухой покос, не вбирает – мокрый.

6 мая – Юрьев день. Начинались активные полевые работы. Особой силой обладала и «юрьевская роса». Ранним утром нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым.

Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая-7

Если в этот день вечерняя заря была багрово-красной – жди плохую погоду.

Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая-10

7 мая. Евсей – Овсы отсей: к этому дню нужно было закончить посев овса. По некоторым признакам судили и о будущем урожае. Хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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