Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 3 мая молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде, рассказали в программе «Плюс-минус».

Появление двойной или тройной радуги говорит о том, что погода скоро улучшится, однако вскоре пройдут сильные дожди. Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю 4 мая – Проклов день. Если черемуха начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета. А если дождь идет из высоких туч – земля хорошо пропитается влагой.

5 мая в старину высаживали рассаду в грунт из парников и примечали, как она воду пьет: много – сухой покос, не вбирает – мокрый. 6 мая – Юрьев день. Начинались активные полевые работы. Особой силой обладала и «юрьевская роса». Ранним утром нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым.

Если в этот день вечерняя заря была багрово-красной – жди плохую погоду.