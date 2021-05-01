Под его руководством снято более 20 картин. Александр Ефремов отмечает 70-летие

Новости Беларуси. Его творчество хорошо знают любители кино на всем постсоветском пространстве. «Давай поженимся», «Экзамен на директора», «Поводырь», «Дунечка» и еще десятки картин, вошедших в золотой фонд белорусской кинематографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народному артисту Беларуси Александру Ефремову исполняется 70 лет. Выпускник ВГИКа в 1976 году был приглашен на киностудию «Беларусьфильм», где работает и сейчас.

Под его руководством снято более 20 картин. И режиссеру еще есть что сказать зрителю. Он продолжает свой творческий путь. Идет работа над 4-серийной военной кинолентой «Любимый город». Это будет уже четвертая картина Ефремова о Великой Отечественной.

С 70-летием народного артиста Беларуси поздравил Александр Лукашенко.