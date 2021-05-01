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Решительно требуем отмены ограничительных мер. Белорусы рассказывают, как на них могут сказаться санкции США

01 мая 2021 13:13
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Новости Беларуси. В День трудящихся работники белорусских предприятий обращают внимание на проблему дискриминационной политики в их отношении. Представители всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания американского посольства прошел пикет.

Решительно требуем отмены ограничительных мер. Белорусы рассказывают, как на них могут сказаться санкции США-1

Более тысячи человек с флагами и транспарантами высказали позицию большинства работников: против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении белорусских рабочих. Все они за право на достойный труд, за возможность трудиться без ограничений, обеспечивать себя и свои семьи.

По мнению профсоюзов, решение руководства США о возобновлении санкций направлено на создание очередного витка напряженности.

Решительно требуем отмены ограничительных мер. Белорусы рассказывают, как на них могут сказаться санкции США-4

Алексей Коледенок, заместитель председателя профсоюзной организации завода «Полимер»:
Эти санкции коснутся и трудового коллектива нашего завода «Полимер». Даже вчера, открывая Доску почета, я поздравлял людей с праздником, с Днем труда. Видно по глазам, люди хотят работать, хотят трудиться, они хотят приносить семьям доход.

Решительно требуем отмены ограничительных мер. Белорусы рассказывают, как на них могут сказаться санкции США-7

Дмитрий Швайба, председатель Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза:
Мы высказываем возмущение по этому вопросу. Мы разные люди, люди с разными жизненными позициями, но мы выбрали свою отрасль, мы хотим в ней спокойно, мирно трудиться, чтобы наши семьи видели горизонт прогнозирования. Ведь это такая редкая составляющая в нашем быстроменяющемся мире.

Запрос на стабильность возрастает у наших людей, и мы решительно требуем, конечно, отмены всех тех ограничительных мер, которые существенным образом могут повлиять на доходы наших трудящихся и на коллективные договоры. Это недопустимо.

Решительно требуем отмены ограничительных мер. Белорусы рассказывают, как на них могут сказаться санкции США-10

Добавим, что реакция руководства США на обращение от имени 15 отраслевых профсоюзов со всей страны или ее отсутствие покажет, важны ли на самом деле для «демократической» Америки права и интересы простых белорусов или речь идет о геополитических амбициях.

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# Государственная политика # общество # Дмитрий Швайба # Фотофакт

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