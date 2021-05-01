Михаил Орда: мы, белорусы, не желаем ничего плохого Америке, Евросоюзу. Нас возмущает, почему нам объявили экономическую войну

Новости Беларуси. В День трудящихся работники белорусских предприятий обращают внимание на проблему дискриминационной политики в их отношении. Представители всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек с флагами и транспарантами высказали позицию большинства работников: против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении белорусских рабочих. Все они за право на достойный труд, за возможность трудиться без ограничений, обеспечивать себя и свои семьи.

Напомним, США возобновили санкции против девяти крупных белорусских предприятий нефтехимии. Под ограничения попали 35 тысяч работников. Белорусов поддержали крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли. Они представляют интересы более 1,5 миллиона человек.

Экономические ограничения разрывают производственные цепочки предприятий-партнеров. Например, «Белшина» получает сырье из 57 стран, в том числе из России и Казахстана. Потребителями ее продукции являются АвтоВАЗ, Ростсельмаш, КАМАЗ и другие мировые промышленные гиганты.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сегодня однозначно, открыто заявляем свои требования: не душить нашу страну и наши предприятия санкциями, не разрушать, не разваливать наши предприятия. Сегодня мы все понимаем, что на этих предприятиях работают, трудятся простые люди, которые сегодня своим трудом зарабатывают себе свой кусок хлеба.

Мы, белорусы, никогда ничего плохого не желали Америке, Евросоюзу. Мы всегда желали только добра. И нас сегодня возмущает, почему сегодня эта страна, по сути, нам объявила экономическую войну.