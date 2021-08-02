Замначальника Института погранслужбы о ситуации в Литве: полнейшая безграмотность и несостоятельность

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Государство – это как минимум структура, которая держится на карательных органах, как бы это ни звучало. Например, самая сейчас популярная служба в Беларуси – пограничная. Что же вы так Прибалтику обижаете?

Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

Беларусь в центре Европы, и от этого не уйдешь. Кто бы как ни говорил, все равно мы в центре Европы. Как говорит глава государства, богом дано нам это место. И мы будем в центре Европы – летайте через других соседей, мы в центре. А Прибалтика, честно говоря... с точки зрения пограничной безопасности то, что там сейчас происходит, те заявления, которые руководство страны этой осуществляет, – полнейшая безграмотность, примитивное понимание пограничной безопасности и несостоятельность. Это как специалист по охране государственных границ – им надо поступить в Институт пограничной службы, пройти там обучение.

Кирилл Казаков:

Мы доказали, что у нас действительно профессиональное любое подразделение. Взять КГБ, как они проводят операции, пограничную службу, войска спецопераций. Те же самые учения, которые прошли в Гродненской области. Мне не стыдно за свою армию. Мне было бы стыдно, если бы я был гражданином Латвии и знал, что у меня полтора танка. Я видел видео из литовского поселка, где местные жители устроили митинг против строительства лагеря для мигрантов. В этот момент на камеру вышли два темнокожих человека и спросили, куда идти. Просто граница дырявая, а мы защищаем.