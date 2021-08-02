«Проблемы-то с обществом». Николай Щёкин высказал мнение о необходимости разделять ответственность с силовиками

Николай Щекин, философ:

Не надо говорить о том, что всю ответственность несут силовые структуры. В конце концов, пора разделять ответственность вместе с гражданским обществом – это самое важное. Ведь проблем, как мы сейчас увидели, в силовых структурах не оказалось у государства. А проблемы-то с обществом – вот в чем дело. Значит, там необходимо какие-то механизмы разрабатывать. С идеологией как раз и спокойно в этом смысле, зная их работу. А вот в обществе, в школах, училищах, вузах, детских садах – это уже другое.

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