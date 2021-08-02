«Мать и брат просто не знают, что я был там». Солдат-срочник о событиях августа-2020
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим, вы когда пошли в армию, вы сами пошли служить? У вас был какой-то мотивирующий фактор?
Вадим Чернышев, военнослужащий 1-й роты специального назначения в/ч 5448:
Я сам всю жизнь хотел служить. У меня отец служил, и друзья старшие служили во внутренних войсках, в моей части 5448, куда я пошел. Много друзей выбрали направление силовых структур – милиция, следователи. Передо мной вопроса не стояло, что делать дальше.
Кирилл Казаков:
Вы как раз тот призыв, который пришел и через два месяца столкнулся. Вы были на улицах?
Вадим Чернышев:
Да.
Кирилл Казаков:
Что вы чувствовали?
Вадим Чернышев:
Я чувствовал только необходимость выполнить поставленную задачу. Перед нами стояла задача просто обеспечить безопасность на улицах, и мы ее выполняли. Не было у меня эмоций, был какой-то адреналин – четко выполнить поставленную задачу и все.
Кирилл Казаков:
Когда эту задачу выполняют контрактники, я понимаю – люди пришли, они получают профессию. Вы пришли, потому что такая у нас страна, в которой есть срочная служба. Люди, которые с вами служили – хоть кто-то дрогнул?
Вадим Чернышев:
Нет. Когда стоишь в боевых порядках вместе, все понимают, что все товарищи и, если хоть один куда-то пропадет, будет плохо всем. Все поддерживали друг друга. Не было такого, что в наших рядах кто-то был против чего-то. Все знали, куда шли, никто не давал заднюю.
Кирилл Казаков:
Вы по контракту решили остаться?
Вадим Чернышев:
Да.
Алена Сырова, СТВ:
А как реагировали ваши близкие? Потому что тогда Telegram-каналы активно педалировали, жалели ребят-срочников, мол, их вывели.
Вадим Чернышев:
Мать и брат просто не знают, что я был там, я решил их не беспокоить. Моя мама – нервный человек, лучше она не будет знать об этом. Успокоил – все нормально, мы сидим в части, все хорошо. И все, она ничего не знала.
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