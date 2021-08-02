«Мать и брат просто не знают, что я был там». Солдат-срочник о событиях августа-2020

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вадим, вы когда пошли в армию, вы сами пошли служить? У вас был какой-то мотивирующий фактор?

Вадим Чернышев, военнослужащий 1-й роты специального назначения в/ч 5448:

Я сам всю жизнь хотел служить. У меня отец служил, и друзья старшие служили во внутренних войсках, в моей части 5448, куда я пошел. Много друзей выбрали направление силовых структур – милиция, следователи. Передо мной вопроса не стояло, что делать дальше. Кирилл Казаков:

Вы как раз тот призыв, который пришел и через два месяца столкнулся. Вы были на улицах? Вадим Чернышев:

Да. Кирилл Казаков:

Что вы чувствовали?