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Замкомандира батальона «СКИФ»: идут постоянные попытки контрнаступа, но они безуспешны

22 августа 2023 20:02
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход проведения СВО и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон Алексей Гапонов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Какая сейчас обстановка? Что говорят бойцы? Что делает враг?

Замкомандира батальона «СКИФ»: идут постоянные попытки контрнаступа, но они безуспешны-1

Алексей Гапонов, заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон:
Наше подразделение сражается на Соледарском фронте. Это рядом с Бахмутом. Мы там сражаемся с апреля. В целом ситуация сейчас, как у нас говорят, стабильно напряженная. Идут постоянные попытки накатов или атаки, контрнаступа, как у них модно это называть. Они безуспешны. На нашем участке фронта мы достаточно крепко стоим на позициях, у нас хорошая артиллерия – минометы, тяжелые гаубицы – поэтому любые попытки мы пресекаем. Хорошо заминированы. На соседних участках ситуация посложнее, потому что там противник сконцентрировал ударные кулаки, но тем не менее ни малейшего продвижения. На отдельных участках сейчас уже начинается подготовка к нашим активным действиям. Признаюсь честно: очень этого ждем, потому что за те месяцы, которые стоим в обороне, в общем и целом нормально научились воевать, укомплектовались. Слава богу, сейчас с вооружением, с техникой да и с боеприпасами все в порядке, поэтому ждем отмашки командования.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Гапонов # Фотофакт

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