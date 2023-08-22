Замкомандира батальона «СКИФ»: идут постоянные попытки контрнаступа, но они безуспешны

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход проведения СВО и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон Алексей Гапонов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Какая сейчас обстановка? Что говорят бойцы? Что делает враг?