Почему фашисты были настолько озверевшими? Кузьма Козак рассказал, как готовили карателей задолго до войны
Первое сообщение о массовых нарушениях советской границы немецкой авиации поступило в столицу БССР через четыре минуты после нападения. Около пяти утра первый секретарь ЦК КПБ Пономаренко собрал заседание Партбюро. В семь утра звонил Сталин и требовал разобраться с ситуацией без паники, рассчитывая на то, что это может быть просто провокацией. Но это была война. Спустя несколько дней в белорусскую столицу вошли фашисты, началась оккупация, а позже, по сути, уничтожение нашего народа.
Подробнее об ужасах, происходящих в этих страшных местах, поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ.
Александра Каштанова, ведущая:
Как развивались события, когда в Минске или окрестностях появились первые лагеря?
Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ:
Это начинается с 28 июня 1941 года, когда Минск будет оккупирован. Пройдет несколько дней, и все население города должно пройти селекцию. Вскоре определили первый гражданский лагерь – Дрозды. Однако население города будет недолго там находиться, будут разделены на составы по национальному признаку, то есть еврейская часть, гражданская, или белорусская, военнопленные. И уже в начале июля произойдет первая разводка.
Александр Меженный, ведущий:
Как люди допустили такое отношение с людьми? Как это стало в принципе возможным?
Юрий Царев, ведущий:
Как можно озвереть таким образом?
Кузьма Козак
Это готовилось еще до начала нападения на Советский Союз, конечно, включая территорию Беларуси. Начиная с 1933 года. Вы знаете, что именно после прихода Адольфа Гитлера и национал-социалистов, то есть нацистов, там будет открыт первый концентрационный лагерь в Дахау.
А по итогам войны всего будет существовать не менее 40 тысяч мест принудительного содержания. Такие планы, как ОСТ, «Барбаросса» – еще до начала нападения они разработали систему массового убийства. Сюда будут направлены особые группы в составе зондеркоманд, которые будут заниматься только убийством.
Подробности смотрите в видео.