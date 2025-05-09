Почему фашисты были настолько озверевшими? Кузьма Козак рассказал, как готовили карателей задолго до войны

Первое сообщение о массовых нарушениях советской границы немецкой авиации поступило в столицу БССР через четыре минуты после нападения. Около пяти утра первый секретарь ЦК КПБ Пономаренко собрал заседание Партбюро. В семь утра звонил Сталин и требовал разобраться с ситуацией без паники, рассчитывая на то, что это может быть просто провокацией. Но это была война. Спустя несколько дней в белорусскую столицу вошли фашисты, началась оккупация, а позже, по сути, уничтожение нашего народа. Подробнее об ужасах, происходящих в этих страшных местах, поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ. Александра Каштанова, ведущая:

Как развивались события, когда в Минске или окрестностях появились первые лагеря?

Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ:

Это начинается с 28 июня 1941 года, когда Минск будет оккупирован. Пройдет несколько дней, и все население города должно пройти селекцию. Вскоре определили первый гражданский лагерь – Дрозды. Однако население города будет недолго там находиться, будут разделены на составы по национальному признаку, то есть еврейская часть, гражданская, или белорусская, военнопленные. И уже в начале июля произойдет первая разводка. Александр Меженный, ведущий:

Как люди допустили такое отношение с людьми? Как это стало в принципе возможным? Юрий Царев, ведущий:

Как можно озвереть таким образом?