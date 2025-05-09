«Я умираю, но не сдаюсь». Вспоминаем подвиги белорусских милиционеров в годы войны

Когда мы говорим про День Победы, мы невольно вспоминаем Брестскую крепость, ведь она стала символом непоколебимого духа всего народа, но подвиг сотворили не стены, а люди. Люди, которые оказались тверже камня, хоть многие в списках не значились. Ведь многие просто не доехали до своих частей и встречали врага там, где их застала война. Они совершали подвиги и становились примером мужества для нас.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД, и Александра Сивухина, старший инспектор по особым поручениям отделения аналитической работы и планирования управления информации и общественных связей МВД.

Александр Меженный, ведущий:

Что происходило в первые дни, каким образом сотрудники милиции участвовали в боях?