«Я умираю, но не сдаюсь». Вспоминаем подвиги белорусских милиционеров в годы войны

Когда мы говорим про День Победы, мы невольно вспоминаем Брестскую крепость, ведь она стала символом непоколебимого духа всего народа, но подвиг сотворили не стены, а люди. Люди, которые оказались тверже камня, хоть многие в списках не значились. Ведь многие просто не доехали до своих частей и встречали врага там, где их застала война. Они совершали подвиги и становились примером мужества для нас.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД, и Александра Сивухина, старший инспектор по особым поручениям отделения аналитической работы и планирования управления информации и общественных связей МВД.
Александр Меженный, ведущий:
Что происходило в первые дни, каким образом сотрудники милиции участвовали в боях?
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД:
Сегодня святой праздник для каждого белоруса. Праздник, который, безусловно, омрачен той памятью и теми жертвами, которые принес белорусский народ, в числе которых были и белорусские милиционеры. Первые дни войны – это героические дни героического подвига и до конца выполненного своего служебного и воинского долга белорусскими милиционерами. Мы сегодня вспоминаем наших уважаемых коллег, которые защищали Брестскую крепость в составе 132-го отдельного милицейского батальона. Знаменитая надпись, которая была оставлена на стене каземата «Я умираю, но не сдаюсь, прощай Родина». Она была оставлена нашим милиционером Федором Рябовым.
Мы сегодня вспоминаем защитников брестского вокзала под руководством лейтенанта Воробьева. Сегодня мы вспоминаем героический подвиг 250 милиционеров, которые волей судьбы собрались в деревне Гаи под Могилевом и на протяжении недели защищали подступы к областному центру, пожертвовав своей жизнью. Из 250 выжило только 19 тяжело раненных милиционеров. Сегодня мы вспоминаем подвиг витебских милиционеров, которые ценой своей жизни взорвали переправу, взорвали бронетехнику врага. Мы вспоминаем и подвиг 18 милиционеров в Лавском лесу, которые поднялись в финальную атаку с криком «За Родину!», все 18 погибли.
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