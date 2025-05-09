Вымпел за мужество и стойкость в Смолевичах – депутат рассказала, как реагировали жители города на награду

Каждая история о Великой Отечественной войны достойна экранизации. Тысячи патриотов героически боролись с врагом в условиях оккупации и помогали Красной армии приближать долгожданное освобождение во вражеском тылу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны в канун Дня Победы награждено вымпелами еще 6 городов, которые являются примером подвига. Всего в Беларуси данной награды удостоены 36 населенных пунктов. Теперь в их числе также Смолевичи, Кобрин, Речица, Слоним, Сенно и Славгород. Неоценим вклад жителей всех этих белорусских городов в успешное решение задач операции «Рельсовая война», подготовку операции «Багратион» и разгром окруженной крупнейшей группировки вермахта «Центр» в жерле Минского котла. Во время Великой Отечественной в Смолевичском районе активно действовали очаги сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Здесь сражались четыре партизанские бригады: «За Советскую Белоруссию», «Бригада Дяди Коли», «Смерть фашизму» и легендарная бригада «Разгром». Общая численность бойцов четырех соединений составляла более 5 тысяч человек.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как сохраняют память о тех событиях сегодня в городе и районе, узнали у Валентины Журомской, депутата Смолевичского районного Совета депутатов. Вы как раз сегодня стали свидетелем того, как вынесли вымпел в центр города, как его встречали жители. Как они восприняли эту замечательную новость? Валентина Журомская, депутат Смолевичского районного Совета депутатов, Минского областного Совета депутатов:

Во-первых, когда сегодня вынесли вымпел, действительно город ликовал, потому что город достоин этой огромной заслуженной награды. Когда я узнала, прочитала указ, то, конечно, меня переполняли чувства гордости и чувства благодарности. Гордость за тот город, в котором я родилась, в котором я живу, в котором я работаю, в котором живут мои дети, мои внуки. Город, в котором живут, мне кажется, лучшие люди на земле. Благодарность людям, кто собирал этот материал, готовил, и, конечно, Президенту, который оценил подвиг нашего района. Сергей Прохоров, СТВ:

Мы знаем, что у вашей семьи есть своя личная история. Подвигами вашего отца гордится весь город. Расскажите нам об этом.