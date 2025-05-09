Прямой эфир

«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России?

09 мая 2025 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нет ни одного человека, которого бы не коснулась Великая Отечественная.

«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России? -2

Мой папа ушел добровольцем на фронт в 17 лет, получил тяжелейшее ранение и 1 год 8 месяцев был в блокаде Ленинграда. Носил в позвоночнике четыре осколка, и рана никогда не заживала.

Мама была 20-летней девушкой, в Киеве попала в оккупацию. Девушек вывозили в Германию. Одна семья ее два года скрывала в погребе, она два года прожила в погребе.

«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России? -4

Я сам родом из города Дятлова, и в Дятлово находилась немецкая тюрьма, в которой провела бабушка несколько месяцев, может быть, около года. Ей было на тот момент около трех лет. Самые ужасные условия, которые только могли быть, нечеловеческие.

«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России? -6

Бабушка моя, которая прошла все круги ада, побывала в концлагере. Одежды у них как таковой не было. Люди прижимались друг к другу, чтобы просто-напросто переночевать. И многие просто не выживали. Ночь для них была последней.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Почему фашисты были настолько озверевшими? Кузьма Козак рассказал, как готовили карателей задолго до войны
09 мая 2025 15:30

Почему фашисты были настолько озверевшими? Кузьма Козак рассказал, как готовили карателей задолго до войны

Вымпел за мужество и стойкость в Смолевичах – депутат рассказала, как реагировали жители города на награду
09 мая 2025 15:30

Вымпел за мужество и стойкость в Смолевичах – депутат рассказала, как реагировали жители города на награду

Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции
09 мая 2025 15:26

Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции