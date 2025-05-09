«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России?

Нет ни одного человека, которого бы не коснулась Великая Отечественная.

Мой папа ушел добровольцем на фронт в 17 лет, получил тяжелейшее ранение и 1 год 8 месяцев был в блокаде Ленинграда. Носил в позвоночнике четыре осколка, и рана никогда не заживала.

Мама была 20-летней девушкой, в Киеве попала в оккупацию. Девушек вывозили в Германию. Одна семья ее два года скрывала в погребе, она два года прожила в погребе.