«Моя бабушка прошла все круги ада». Как Великая Отечественная повлияла на судьбы семей Беларуси и России?

Нет ни одного человека, которого бы не коснулась Великая Отечественная.
Нет ни одного человека, которого бы не коснулась Великая Отечественная.
Мой папа ушел добровольцем на фронт в 17 лет, получил тяжелейшее ранение и 1 год 8 месяцев был в блокаде Ленинграда. Носил в позвоночнике четыре осколка, и рана никогда не заживала.
Мама была 20-летней девушкой, в Киеве попала в оккупацию. Девушек вывозили в Германию. Одна семья ее два года скрывала в погребе, она два года прожила в погребе.
Я сам родом из города Дятлова, и в Дятлово находилась немецкая тюрьма, в которой провела бабушка несколько месяцев, может быть, около года. Ей было на тот момент около трех лет. Самые ужасные условия, которые только могли быть, нечеловеческие.
Бабушка моя, которая прошла все круги ада, побывала в концлагере. Одежды у них как таковой не было. Люди прижимались друг к другу, чтобы просто-напросто переночевать. И многие просто не выживали. Ночь для них была последней.
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