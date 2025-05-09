Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции

В центре Минска, где разместилась наша выездная студия, праздничная атмосфера. Рядом работают концертные площадки. Скоро в Верхнем городе стартует гала-концерт с участием артистов белорусской эстрады. Столица празднует 80-летие Великой Победы с размахом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас идут последние приготовления к одному из ярких аккордов праздника. На параде военный салют в честь Дня Победы прозвучит в самом сердце белорусской столицы. Мощные залпы орудий сопроводят государственный гимн как военный музыкальный акцент.

Сергей Прохоров, СТВ:

Об этом важном моменте расскажут участники парада. В гостях – начальник факультета ракетных войск Военной академии Вадим Лобанов. Сегодня вы не один у нас в гостях, но и ваша дочь Екатерина. Екатерина Забенько, СТВ:

В Белорусской армии много своих традиций, уходящих корнями в историю. Самой громкой во всех смыслах остается салют. Только это не цветные картинки в ночном небе под популярную музыку. Салютная группа работает на настоящих боевых гаубицах. Расскажите, пожалуйста, что это за замечательная традиция?