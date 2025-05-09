Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции
В центре Минска, где разместилась наша выездная студия, праздничная атмосфера. Рядом работают концертные площадки. Скоро в Верхнем городе стартует гала-концерт с участием артистов белорусской эстрады. Столица празднует 80-летие Великой Победы с размахом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас идут последние приготовления к одному из ярких аккордов праздника. На параде военный салют в честь Дня Победы прозвучит в самом сердце белорусской столицы. Мощные залпы орудий сопроводят государственный гимн как военный музыкальный акцент.
Сергей Прохоров, СТВ:
Об этом важном моменте расскажут участники парада. В гостях – начальник факультета ракетных войск Военной академии Вадим Лобанов. Сегодня вы не один у нас в гостях, но и ваша дочь Екатерина.
Екатерина Забенько, СТВ:
В Белорусской армии много своих традиций, уходящих корнями в историю. Самой громкой во всех смыслах остается салют. Только это не цветные картинки в ночном небе под популярную музыку. Салютная группа работает на настоящих боевых гаубицах. Расскажите, пожалуйста, что это за замечательная традиция?
Вадим Лобанов, начальник факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Беларуси:
Вы правы. Традиции отмечать победу Красной Армии салютом артиллерии уже более 80 лет. Впервые салют был дан в Москве 5 августа 1943 года по ознаменованию освобождения городов Орел и Белгород. В то время было дано 30 залпов из 124 орудий.
В последующем в Советском Союзе произошла градация по категориям салютов. Первая степень – это салюты из 324 орудий. Делали 24 залпа и ознаменовали освобождение крупных городов, в частности столиц союзных республик. Также выдвижение государственной границы и освобождение союзных республик.
Вторая степень – это 224 орудия, уже 20 залпов, которые ознаменовали крупные победы, в частности в крупных городах или победы в операциях. Ну и, соответственно, третья степень – это салюты, связанные с удержанием либо захватом крупных железнодорожных, морских, либо шоссейных каких-то пунктов и переправ.
Сергей Прохоров:
Почему артиллеристов называют невидимыми участниками парада? Ваши орудия совсем не маленькие!
Вадим Лобанов:
Да, наши орудия немаленькие. Все внимание приковано сегодня непосредственно к тем участникам парада, которые проходят перед главными трибунами – это пешие и механизированные колонны. Мы, конечно, находимся чуть-чуть в стороне, и многие гости парада, которые впервые прибывают на парад, даже не догадываются о том, что мы находимся где-то поблизости. Это связано, в первую очередь, с тем, что в целях соблюдения требований безопасности и для участников парада, и для гостей, так как мы все же стреляем, хоть и холостыми боеприпасами, но все равно эффект и звуковой, и ударной волны есть. Поэтому мы находимся чуть-чуть на удалении. И для многих, кто бывает на параде впервые, конечно же, первый залп – это они могут воспринимать как раскат грома, смотрят на небо, ищут дождь. Ну, а потом они понимают, что все идет как надо.
Как синхронизируют выстрелы с музыкой гимна – смотрите в видео.
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