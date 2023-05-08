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Анатолий Булавко: чтобы обычный человек спал спокойно, каждые сутки более тысячи военных заступают на боевое дежурство

08 мая 2023 18:23
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Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.  

Кирилл Казаков, СТВ: 
Президент говорил на Послании: не трогайте Россию, лучше договоритесь. Если вы раскочегарите этот паровоз российский, то он понесется так, что мало не покажется. У нас ПВО защитят нас? Самый защищенный город – Москва. А у нас нормально все? 

Анатолий Булавко: чтобы обычный человек спал спокойно, каждые сутки более тысячи военных заступают на боевое дежурство-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе: 
Абсолютно. Более того, говоря о том, чтобы разбудить, встряхнуть кого-то, здесь принцип такой должен быть: люди должны знать, почему мирно и спокойно, как это достигается. Простой пример. Человек едет на машине. Он не задумывается, почему она едет. Она ездит, потому что она машина. Но как только она ломается, сразу становится микроавтомехаником. Здесь то же самое. Традиционно интересуются, какая активность авиации на внешнем контуре. Для простого человека скажу, что активность в сравнении с позапрошлым годом увеличилась в разы. Если раньше мы говорили, что за неделю летали порядка 20-25 самолетов, в том числе разведчиков. Сейчас – больше сотни. Ну и что? Он полтора года назад спал спокойно и сейчас спит спокойно. А вот если ему рассказать, что каждые сутки, чтобы он спал спокойно, более тысячи человек заступает на боевое дежурство… 

Кирилл Казаков: 
Как минимум 9 Мая более тысячи человек праздновать не будут, они будут на боевом дежурстве. 

Анатолий Булавко: 
Однозначно. И разговор о том, надежно или ненадежно… Пример привели с Кремлем. Я скажу на бытовом уровне. Это как в толпе в спину плюнуть и спрятаться за чужие спины. 

Анатолий Булавко: чтобы обычный человек спал спокойно, каждые сутки более тысячи военных заступают на боевое дежурство-4

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Это стопроцентная провокация. Еще одна попытка как-то в глазах своих налогоплательщиков принизить роль России и ее победную поступь. 

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кирилл Казаков # Анатолий Булавко # Игорь Хлобукин # Фотофакт

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