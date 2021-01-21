Замглавврача инфекционной больницы Минска: «Вторая волна была более продолжительная, более тяжёлая. Пик мы уже прошли»
Новости Беларуси. Какова ситуация сегодня в минской городской инфекционной больнице и стоит ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19? Мы поинтересовались у профильных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в нашем интервью.
Плюс белорусской медицины – то, что у нас есть система, и она работает
Какова ситуация с заболеваемостью в вашей больнице?
Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Мы работаем в основном на COVID-19. На данный момент количество больных с COVID несколько уменьшается. Боремся и с другими инфекциями: гепатиты, кишечные инфекции, менингиты и так далее.
Вторая волна была более продолжительная, более тяжелая. Пик мы уже прошли, то есть идет потихонечку на спад. Да, вторая волна уходит.
Плюс белорусской медицины – то, что у нас есть система, и она работает. В чем заключается эта система: есть достаточно разветвленная сеть стационарных учреждений, есть куда положить людей, именно в больницы. С другой стороны, есть санэпидслужба, которая отслеживает эпидемиологические вопросы, ограничивает контакты и проводит противоэпидемические мероприятия. И все вместе это дало результат, что мы, в общем-то, справляемся с этой эпидемией.
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Пока не будет популяционного иммунитета, инфекция будет продолжаться
Профилактические меры по-прежнему актуальны?
Святослав Вельгин:
Пока не будет популяционного иммунитета, инфекция будет продолжаться. Поэтому все по-старому: сохраняем ограничительные мероприятия, маски, социальную дистанцию, мытье рук – все это актуально.
Заболевание достаточно тяжелое – процентов 20 нуждается в госпитализации, многие из них попадают в отделение реанимации – и оставляет после себя достаточно такой слабый иммунитет. Теоретически это полгода, плюс-минус три месяца. Поэтому возможно, что через некоторое время после перенесенного заболевания, как после гриппа, может, имеет смысл и прививаться.
До настоящего времени нареканий к российским вакцинам не было
Вакцинация эффективна ли в борьбе с COVID-19?
Святослав Вельгин:
Это векторная вакцина, то есть основанная на современных технологиях. Вот есть аналоги не только российские, но и зарубежные. До настоящего времени нареканий к российским вакцинам не было, и поэтому я не вижу каких-то причин, чтобы подозревать, что она будет как-то менее эффективна, чем раньше. Поэтому будем прививаться. Несомненно, прививка должна помочь, потому что это один из немногих доказанных эффективных методов борьбы с инфекцией. Благодаря вакцинации удалось избавиться от некоторых инфекционных заболеваний в принципе в мире. Надеемся, что и с COVID будет то же самое.