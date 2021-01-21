Замглавврача инфекционной больницы Минска: «Вторая волна была более продолжительная, более тяжёлая. Пик мы уже прошли»

Новости Беларуси. Какова ситуация сегодня в минской городской инфекционной больнице и стоит ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19? Мы поинтересовались у профильных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:

Мы работаем в основном на COVID-19. На данный момент количество больных с COVID несколько уменьшается. Боремся и с другими инфекциями: гепатиты, кишечные инфекции, менингиты и так далее.

Вторая волна была более продолжительная, более тяжелая. Пик мы уже прошли, то есть идет потихонечку на спад. Да, вторая волна уходит.

Плюс белорусской медицины – то, что у нас есть система, и она работает. В чем заключается эта система: есть достаточно разветвленная сеть стационарных учреждений, есть куда положить людей, именно в больницы. С другой стороны, есть санэпидслужба, которая отслеживает эпидемиологические вопросы, ограничивает контакты и проводит противоэпидемические мероприятия. И все вместе это дало результат, что мы, в общем-то, справляемся с этой эпидемией.

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