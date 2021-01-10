Почему важно вакцинироваться, когда прививаться детям и ждать ли третью волну коронавируса? Рассказывает главврач детской инфекционной больницы

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что российская вакцина «Спутник V» пока доступна только для взрослых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В конце 2020-го в Беларуси началась массовая вакцинация против коронавируса. В числе первых – медики, учителя, то есть те, кто контактирует с большим количеством людей. Но о детях речь пока не идет. Медики рассчитывают получить соответствующие протоколы позже. Может быть, и вовсе вакцинация детям не нужна, ведь общепризнано, что COVID-19 они переносят легче? Что думают на этот счет врачи и почему каждому из нас нужно внимательно следить не только за своим здоровьем, но и за поведением своих детей? В студии главный врач Минской городской детской инфекционной клинической больницы Марина Соколова. Евгений Поболовец, ведущий:

Марина Валерьевна, для начала разрешите в вашем лице выразить слова благодарности всем врачам Беларуси за ту работу, которую вы проделали в 2020-м, которую проделываете сейчас. Всем большое спасибо и низкий поклон! Сразу отсюда вопрос: каким образом в условиях пандемии в 2020 году вы перестраивали работу своего учреждения? «Поменялась структура заболевания»

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:

2020-й был особенным годом для всех врачей, для инфекционистов. Но надо сказать, что наша больница изначально инфекционная. Это во многом меняет дело, потому что мы перестраиваем ее работу часто, в зависимости от той эпидемиологической ситуации, которая случилась. В этом году это COVID-19, но были истории с энтеровирусом, с гриппом. Поэтому такая «перестройка» для нас – это обычная работа. Ученые знают такую особенность инфекций, пандемий, когда других инфекций стало меньше. Мы это очень почувствовали на своей больнице, и на самом деле было пару месяцев, когда другие инфекции были достаточно редки. Поменялась структура заболевания. Мы все время брали и другие инфекции, серьезные, но их правда стало значительно меньше, поэтому мы могли открывать отделения ковидные в том числе и для взрослых пациентов, потому что, в общем, других инфекций в этом году было значительно меньше. Евгений Поболовец:

Бытует мнение, что дети, подростки несколько легче переносят COVID-19, нежели взрослые. Вы как профессионал подтвердите либо опровергнете эти слова? «Дети болеют коронавирусом, некоторые переносят его бессимптомно, но тяжесть не такая, как у взрослых»

Марина Соколова:

Во всем мире эта особенность была отмечена. Это не значит, что дети не болеют. Дети болеют коронавирусом, некоторые переносят его бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у взрослых. Но это не значит, что нет «тяжелых» детей с COVID-19. Чаще всего дети, которые поступали к нам, были теми, кто нуждался в другой, специфической помощи – дети с онкологическими, гематологическими, кардиологическими проблемами. Это были дети, например, которые нуждались в оперативном лечении, и это тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего стационара. Дети как таковые с пневмонией тоже были, но не так много. Евгений Поболовец:

К сожалению, не обошлось и без трагических случаев, когда дети умирают. Я так понимаю, что каждый случай потом анализируется, идет своеобразная проверка. В большинстве случаев из-за чего это происходит? Марина Соколова:

Смерть ребенка – это всегда трагедия, причем как для родителей, поверьте, так и для докторов. Конечно, каждый случай анализируется. Мне бы хотелось сказать всем родителям, что не самое важное, COVID это или нет. Важно состояние ребенка. Не важно, COVID-19 это или грипп, или кишечная инфекция. Насторожить родителей должно состояние ребенка. Длительная высокая температура, вялость, рвота, какой-то ребенок апатичный, лежит все время. Есть признаки ухудшения состояния у детей, которые должны насторожить родителей для того, чтобы ребенок был осмотрен врачом, а при необходимости нужно стационарное лечение. Евгений Поболовец:

Сейчас в Беларуси появилась российская вакцина, но я бы хотел немножко шире задать вопрос. Как вы в целом относитесь к процедуре вакцинирования? Насколько она необходима и насколько она действительно помогает? «Не все вакцины разрешены в детском возрасте»

Марина Соколова:

Для педиатров и инфекционистов тема вакцинации больная, потому что когда ты видишь ребенка, умирающего от гемофильной инфекции и понимаешь, что его могли бы вакцинировать, или тяжело болеющим менингитом, с последствиями, а его могли бы вакцинировать, то хочется всех антипрививочников в этот момент привести в бокс. Мы так сталкивались с корью. По кори было много отказников, а как только появилась корь, все бегом побежали вакцинироваться, когда опасность стала видна. Поэтому я бы все-таки призвала родителей вакцинировать. У нас очень хороший календарь профилактических прививок, национальный календарь. На базе нашей больницы есть городской центр вакцинопрофилактики. В случае, если это необходимо, по направлению детей с тяжелой патологией мы иногда даже прививаем стационарно, чтобы исключить осложнения, под присмотром докторов, если есть какие-то побочные эффекты на прививку. Но призываю все-таки прививаться. Мы уже имели случаи сочетания COVID-19 с гриппом, и дети не были привиты от гриппа. Хочется в этот момент спросить у родителей: вроде всем говорили, в этот год особенно, пожалуйста, привейтесь, потому что коронавирус? К сожалению, не все услышали. Что касается вакцинации медиков, она уже началась. И у нас есть желающие прививаться. Я думаю, что пройдет несколько недель и мы будем заниматься этой вакцинацией. Что касается детей, пока не все вакцины разрешены в детском возрасте, идет только проработка. Понимаете, вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом. Пока вакцинация детям «Спутником» не проводится. Часть фармкомпаний занимается прививками, часть научных разработок ведется в направлении создания препарата. Много надежд возлагали на «Ремдисивир». По последним данным не стопроцентно работает он при коронавирусе. Мы в свое время имели такую историю со свиным гриппом, и когда появился «Осельтамивир», наш препарат «Флустоп», это было очень четкое попадание. Это препарат, который необходим при гриппе, и мы действительно видим, как он работает. Очень хотелось бы, чтобы такой препарат, именно этиотропный, как это называется в медицине, то есть направленный на причину этой инфекции, был разработан. Хотелось бы верить, что это скоро будет. Пока, к сожалению, нет.

Евгений Поболовец:

Получается, для того, чтобы помочь пациенту выздороветь, необходимо принимать различные меры, может, где-то и наугад действовать? Я понимаю психологическое состояние врача, когда на него смотрит пациент и ждет, по сути, чудо, чтобы ему помогли, стало легче. Как психологически врачи переживают такие ситуации и что помогает абстрагироваться от этого и продолжать работу? Коронавирус – очень тяжелая инфекция, длительная, достаточно изматывающая для больного Марина Соколова:

На самом деле доктор понимает, как лечить, потому что помимо этиотропного лечения, лечения на причину, есть лечение на звенья цепи. И то, чем мы лечим при коронавирусе, – это лечение на звенья цепи этого воспалительного процесса. Они известны. Это, например, кислородотерапия, очень серьезное лечение, гормонотерапия, антикоагулянты. Это не значит, что доктор не знает пути. То, что больной приходит с ожиданием «доктор, вылечите нас, пожалуйста», это понятно. Всегда тяжело не оправдать ожидания. Знаете, больные очень нетерпеливы. Это понятно – им хочется быстро, сейчас. COVID-19 не такая простая история. Она длительная, иногда очень вязкая, достаточно изматывающая для больного. Мало того, ему страшно. Коронавирус сам по себе сложная и тяжелая инфекция, а есть еще страх, что может быть хуже, что не хватает кислорода. Иногда этот страх панический. На мой взгляд, доктору очень важен контакт, доверие с пациентом. Если пациент тебе поверил, все потихонечку. Конечно, сложно с пациентами, но это наша работа. Наша работа в том числе психологом, врачевать не только препаратами, но еще и словом, успокаивая. И мам приходится успокаивать. Это большая часть нашей работы. Без этого не будет выздоровления. Евгений Поболовец:

Был ли в прошлом году такой момент, когда вам казалось, что наплыв пациентов такой, что все, дальше уже не сможем? Марина Соколова:

Нет, не было. Работаем и работаем. Да, много, тяжело, но поверьте, у нас были наплывы и больше. Иногда детские инфекции так проявлялись, те же грипп и энтеровирусные инфекции. Были наплывы побольше. Евгений Поболовец:

Не так давно вашу больницу посещал Президент, был в красной зоне. Потом мы в интернете читали некоторые скептические комментарии, якобы это была постановка. И вы то ли в шутку, то ли всерьез предложили всем тем, кто сомневается, приехать и побывать в красной зоне, как это сделал Президент. Кто-нибудь приезжал? «Все дети, которые показаны в сюжетах, были с коронавирусной инфекцией»

Марина Соколова:

Знаете, я вообще не в шутку, я даже предупредила приемное отделение. Когда я дала это постинтервью, пришла в приемное отделение и сказала: «Ребята, вот такая история». Одна доктор сказала: «Так я же сама маму (назвала имя) уговаривала лечь, потому что что-то ее беспокоило в ребенке». И она уговорила. Я говорю: «Вот, видите, наверное, подставные дети». На самом деле я действительно предложила и сказала в приемном отделении: «Ребята, если завтра (была суббота) кто-нибудь вдруг приедет и захочет, вы меня наберите, я приеду и пойду». Евгений Поболовец:

Но не только журналисты? Марина Соколова:

Любой человек мог приехать, я готова была. Все дети лежали. Я даже не очень хочу обсуждать эту тему, потому что, на мой взгляд, это кощунственно. Конечно, когда это все потом появилось в интернете, было очень неприятно всему коллективу, потому что эти дети лежали, лечились. Все до единого дети, которые были показаны в сюжетах, были с коронавирусной инфекцией. Евгений Поболовец:

В завершении нашей беседы такой стандартный вопрос всем врачам, с кем мы общаемся. Что такое COVID-19? Почему необходимо носить маску, держать социальную дистанцию? Какие меры необходимо принимать, чтобы минимизировать риск заболеваемости? Главная проблема коронавируса в том, что он непредсказуем

Марина Соколова:

Мне кажется, COVID-19 – это вызов всему миру, мировоззрению. Ведь мы поменялись за этот год так, как не менялись никогда. Мы поменялись в мировоззренческом плане, в профессиональном. Я вам скажу, что медицина значительно вырастет от этого. Как бы ни было сейчас тяжело, это такой апгрейд, перезагрузка, переформатирование. Многие вещи приходилось делать очень быстро, учиться быстро. Когда-нибудь, может быть, мы скажем этому коронавирусу «спасибо» за то, что он заставил нас так быстро меняться и соответствовать. В чем проблема, на мой взгляд, COVID-19? Он непредсказуем. Уже прошло почти девять месяцев, но иногда кажется: такой тяжелый больной, пожилой, с кучей осложнений, каких-то сопутствующих заболеваний, но все выходит. А бывает все хорошо, а потом такой нарастающий вал, и руки не подложишь. Поэтому люди, которые работают с коронавирусом, понимают: как бы хороша ни была медицина, лучше не заболеть. Поэтому если возможно минимизировать риск заражения, это надо делать. Даже банальное мытье рук и социальная дистанция уже привели к резкому снижению количества кишечных заболеваний у детей. Мы это видим. А ведь есть угрожаемые кишечные инфекции, даже были случаи летальности, когда поздно везут. Считайте, еще какая-то часть людей не заболела. Давайте при COVID-19 не будем шапкозакидательствуя. Медицина развивается. И вакцины будут, и препараты будут. Но давайте все-таки побережемся, потому что не все в руках медиков. Лучшее, что вы можете, – это поберечь своих близких, родных и минимизировать контакты, носить маску, мыть руки. Какие-то базовые вещи, которые тоже могут сыграть очень важную роль. Евгений Поболовец:

А по ощущениям мы сейчас все еще находимся на плато или идем на снижение? Будет ли третья волна COVID-19?