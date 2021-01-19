«Предназначена по инструкции – от 18 до 60 лет». В регионах Беларуси началась вакцинация медработников против коронавируса

Новости Беларуси. Получить иммунитет против коронавирусной инфекции уже могут и жители регионов. В Гродненской и Витебской областях с 19 января дан старт прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в областные центры была доставлена российская вакцина «Спутник V». Для ее хранения все городские поликлиники закупили специальное оборудование. Кто в первую очередь получит прививку и когда вакцина станет доступна для всех, расскажет Галина Буро.

– Вам не больно?

– Вообще не больно.

– А волнуетесь?

– Нет. Всем советую. Ольга Градовская в Гродно в числе первопроходцев – только что получила прививку российской вакциной «Спутник V». Улыбается, чувствует себя отлично. Медсестра отделения общей практики, она и в первую, и во вторую волну коронавируса тесно общалась с инфицированными пациентами. Не заболела, но насмотрелась.

Ольга Градовская, медсестра отделения общей практики городской поликлиники № 7 Гродно:

Я честно хочу сказать: я давно ждала и про себя думала – быстрее бы пришла эта вакцина, быстрее бы привиться. Почему быстрее? Потому что – скажу кратко, но честно – очень хочется жить.

Прививку предстоит повторить через 21 день – под кожу введут уже второй компонент препарата. На протяжении всего времени люди будут под наблюдением. Галина Буро, корреспондент:

Поликлиники страны закупают специальные морозильные камеры. В них температура поддерживается на отметке минус 20 градусов. Именно при таких условиях вакцина качественно сохраняет свои свойства.

Перед тем, как сделать укол, вакцину размораживают при комнатной температуре примерно 30 минут. Одна ампула рассчитана на пять доз. До и после прививки врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от алкоголя, не есть жирную и жареную пищу, избегать стрессовых ситуаций, переохлаждения и ограничить физические нагрузки.

Светлана Крупчинская, врач-иммунолог городской поликлиники № 7 Гродно:

Для этой вакцины есть определенные противопоказания. То есть нельзя прививаться людям с какими-то тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, людям, которые перенесли какую-то острую респираторную инфекцию либо обострение хронического заболевания. Нельзя прививаться в течение 2-4 недель после обострения, в зависимости от тяжести заболевания. Также не прививается детский возраст. Вакцина предназначена на сегодня по нашей инструкции (для людей – прим.ред.) 18-60 лет. И беременным, и кормящим матерям тоже, поскольку пока не изучено, они пока еще не прививаются.

В Гродненскую область сейчас доставили 1 750 доз вакцины. В первую очередь прививать начали медиков и педагогов, на весну запланирована вакцинация для всех желающих. А пока запись открыта по телефону. Только в 7-ю городскую поликлинику звонки поступают весь день. Медработники сами не ожидали такого ажиотажа от населения.

А это уже Витебск. Кирилл Павленко в медицине 10 лет. Но сегодня он пациент и отвечает на вопросы: есть ли жалобы? Опытный врач-терапевт – заведующий отделением профилактики Витебской городской центральной поликлиники – в зоне риска, работает с COVID-пациентами. В составе бригады выезжает к больным на дом. А потому на вакцинацию решился одним из первых.

Кирилл Павленко, заведующий отделением профилактики Витебской городской центральной поликлиники:

Ничего не беспокоит, все замечательно, отлично. Выбор в пользу вакцинации был очевиден – чтобы минимизировать риски для себя, для близких, окружающих, для коллег.

«Спутником V» в Витебской области привьют 3 260 медработников – столько заявок поступило из северного региона. Вакцинация проходит в семи учреждениях здравоохранения: Орше, Полоцке и Новополоцке, а так же в четырех поликлиниках Витебска. Составлены списки добровольцев и графики процедуры.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:

Пациенты в обязательном порядке наблюдаются в течение 30 минут. Ну и в последующем, конечно, даже для себя интересно, как будут люди чувствовать себя. Дается памятка на руки о том, какие возможны побочные действия вакцины. Легкий такой гриппозный синдром или местная реакция. Это возможно первые три дня. Даем рекомендации, чтобы их избежать.