Председатель БелТПП: «Темпы роста экспорта по шести месяцам – 163%»

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги встречи подвела Юлия Стриго.

Электронным мостом между Беларусью и Пакистаном готова выступить Белорусская универсальная товарная биржа. Она может эффективно организовать торговлю любыми товарами и на любом рынке. Площадку уже апробировали более 60 стран. В скором времени в их число может вступить и Пакистан. Свои бизнес-льготы готов предоставить также индустриальный парк «Великий камень». Например, освобождение от налогообложения до 10 лет. Заманчиво для только стартовавшего бизнеса.