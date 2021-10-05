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Председатель БелТПП: «Темпы роста экспорта по шести месяцам – 163%»

05 октября 2021 17:50
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Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги встречи подвела Юлия Стриго.

Электронным мостом между Беларусью и Пакистаном готова выступить Белорусская универсальная товарная биржа. Она может эффективно организовать торговлю любыми товарами и на любом рынке. Площадку уже апробировали более 60 стран. В скором времени в их число может вступить и Пакистан. Свои бизнес-льготы готов предоставить также индустриальный парк «Великий камень». Например, освобождение от налогообложения до 10 лет. Заманчиво для только стартовавшего бизнеса.

Владимир Улахович: «Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов» – читайте здесь.

Председатель БелТПП: «Темпы роста экспорта по шести месяцам – 163%»-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Встречи деловых кругов влияют и на объем нашего товарооборота, и на наши экспортные поставки, что для нас очень важно. Прошлый год не был очень показательным в силу понятных причин, но в этом году у нас очень хорошая динамика. Например, темпы роста экспорта по шести месяцам – 163 %. И перечень тех деловых встреч показывает, что у нас и поддерживаются деловые отношения, и развиваются. Я думаю, у нас будут хорошие результаты по итогам года. Мы сегодня хорошо развиваемся в фармацевтике, продуктах питания. Очень неплохо в этом году шины поставляются. Чуть меньше, конечно, по калийным удобрениям. Ну, и наша техника. Техника наша востребована, наше машиностроение очень высокого качества.

# Беларусь-Пакистан # общество # Владимир Улахович # Юлия Стриго # Фотофакт

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