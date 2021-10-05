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Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве

05 октября 2021 17:52
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Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги встречи подвела Юлия Стриго.

Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве-1

Сегодня страны рассматривают возможность создания совместного сборочного производства белорусских тракторов. Предварительные документы по проекту уже подписаны. Важно, чтобы направления сотрудничества учитывали экономические интересы обеих сторон. Правила – как на улице с двухсторонним движением. Пакистан – амбассадор текстильной промышленности – может поделиться производственными технологиями с нашими фабриками. Беларусь, в свою очередь, готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов.

Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве-4

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы апробировали с другими государствами, у нас есть опыт такого взаимодействия, поэтому мы своим пакистанским коллегам тоже предложили обучать их людей на уровне профессионально-технического образования и делать это не только в Беларуси, но и в Пакистане. Соответственно, выдавать наши белорусские сертификаты, подтверждающие, что люди прошли курс обучения.

# Беларусь-Пакистан # общество # Николай Борисевич # Юлия Стриго # Фотофакт

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