Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня страны рассматривают возможность создания совместного сборочного производства белорусских тракторов. Предварительные документы по проекту уже подписаны. Важно, чтобы направления сотрудничества учитывали экономические интересы обеих сторон. Правила – как на улице с двухсторонним движением. Пакистан – амбассадор текстильной промышленности – может поделиться производственными технологиями с нашими фабриками. Беларусь, в свою очередь, готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов.

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мы апробировали с другими государствами, у нас есть опыт такого взаимодействия, поэтому мы своим пакистанским коллегам тоже предложили обучать их людей на уровне профессионально-технического образования и делать это не только в Беларуси, но и в Пакистане. Соответственно, выдавать наши белорусские сертификаты, подтверждающие, что люди прошли курс обучения.