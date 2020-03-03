«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132

В 1937 году в ходе сталинских чисток и маршал Тухачевский, и почти все руководство советского Реактивного научно-исследовательского института были расстреляны. Несмотря на такие потери, исследования продолжились.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Весной 1938 года конструкторами НИИ был разработан проект первой установки для стрельбы РС-132. Их испытания прошли 1 августа того же года.