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«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132

03 марта 2020 08:06
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В 1937 году в ходе сталинских чисток и маршал Тухачевский, и почти все руководство советского Реактивного научно-исследовательского института были расстреляны. Несмотря на такие потери, исследования продолжились.

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Весной 1938 года конструкторами НИИ был разработан проект первой установки для стрельбы РС-132. Их испытания прошли 1 августа того же года.

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132-1

Из отчета об испытаниях

Автомобильная механизированная ракетная установка для химического нападения при испытании показала значительные преимущества перед артиллерийскими системами. Для создания «мертвой зоны» на площади 12 гектаров достаточно одного залпа с трех грузовиков, что заменяет 150 гаубиц или три артполка.

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132-4

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132-6

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):
Эффективность наших систем – не одной машины, не одного снаряда, а батареи, дивизиона, полка – в разы превосходила эффективность немецких.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132-9

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Юрий Кнутов # Фотофакт

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